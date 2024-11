Invitation à la cinquième collecte de sang des policiers de Terrebonne

Le Service de police intermunicipal de Terrebonne /Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion ainsi que la Fraternité des policiers de Terrebonne lancent un appel à tous pour sa cinquième collecte de sang. Chacun des dons recueillis a son importance et contribuera à maintenir la qualité de vie ou même à sauver la vie de gens.

La collecte a lieu le 28 novembre, de 10 h 30 à 19 h 30 au local de la Fraternité des policiers de Terrebonne, 1333, rue Nationale, Terrebonne. Les personnes intéressées devront prendre rendez-vous en composant le 1-800-343-7264, par courriel [email protected] ou sur le site Web www.hema-quebec.qc.ca .

Le président d’honneur de l’an passé a renouvelé . Rappelons que le petit Samy El Fara âgé de 5 ans est résident de Bois-des-Filion et est atteint du syndrome de Roifman, une maladie orpheline grave qui affecte notamment le système immunitaire, la croissance et le développement intellectuel. Pour survivre, il doit recevoir un don de plasma chaque semaine. En soutien au petit Samy et à ses parents, Vanessa et Aziz, c’est sur place que certains donneurs seront sollicités pour un éventuel don de plasma, puisque ce processus de collecte est plus complexe et nécessite une évaluation des donneurs.

Le processus complet pour le don de sang prendra moins de 50 minutes. L’objectif est de 140 donneurs.