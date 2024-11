Une grande bénévole et trois jeunes athlètes rosemèrois honorés

Une bénévole et trois athlètes de la Ville de Rosemère ont été honorés lors de la cérémonie de signature du livre d'or le 7 novembre dernier. Ainsi, la bénévole Carole Gingras, l'escrimeuse Arielle Bonin, les karatékas Amadou Traoré et Amhed Traoré, ont été accueillis par la mairesse suppléante, RoseAnna Cirino, accompagnée des conseillers municipaux René Villeneuve et Stéphanie Nantel.

C'est en reconnaissance de leur talent et de leur persévérance qu'ils ont signé. Les trois athlètes se sont démarqués lors de leur participation aux Jeux du Québec et dans différents championnats provinciaux et nationaux, tandis que Mme Gingras est une bénévole d’exception qui a reçu un prix lors du gala Prix Reconnaissance 2024. La cérémonie s’est déroulée en compagnie de leurs proches à la verrière de la bibliothèque municipale H.-J.-Hemens.

Dans son mot de bienvenue, la mairesse suppléante s’est ainsi adressée aux méritants : « Nous sommes fiers de vos exploits et nous tenons à vous le manifester concrètement. Vous êtes des exemples pour toute la population, pour les jeunes et moins jeunes pour qui vous êtes des modèles très inspirants. Je profite de l’occasion pour souligner également l’apport de tous les parents, les entraîneurs, les amis et les proches qui soutiennent et motivent nos talents rosemèrois. Nous ne pouvons que vous encourager à poursuivre vos activités sportives et communautaires qui sont source de motivation et, je le rappelle, de grande fierté ! », a-t-elle dit.

Carole Gingras, organisme communautaire

En mai dernier, lors du gala des Prix Reconnaissance 2024, la présidente de l’Association Horizon Rosemère a reçu le prix dans la catégorie Organisme communautaire des mains du député de Rivière-des-Mille-Îles, Luc Desilets. Depuis 2021, Mme Gingras est impliquée activement dans l'organisation et la gestion de cet organisme communautaire qui compte près de 300 membres, dont une grande proportion des 65 ans et plus.

Arielle Bonin, escrime

Membre du club d’escrime Les Seigneurs de la Rive-Nord, Arielle a reçu le Prix interclub d’excellence recrue en 2022-2023. Aux Jeux du Québec cet hiver, au sabre féminin, elle a récolté la médaille d’argent en individuel et la médaille d’or en équipe. À la compétition provinciale à Longueuil et aux Championnats provinciaux 2023 (moins de 13 ans) elle a remporté deux médailles de bronze.

Amadou Traoré, karaté

Amadou, champion de karaté, est membre du club Shorinjiryu Shindo à Rosemère. Entre 2021 et 2024, il s’illustre dans des compétitions internationales. Cet athlète de 13 ans a remporté une médaille d’or et une médaille de bronze en combat, et deux médailles d’or et une médaille d’argent en kata au Championnat canadien Koshiki à Sherbrooke.

Amhed Traoré, karaté

Champion de karaté également, Ahmed a participé aux nombreuses compétitions du Championnat canadien Koshiki à Sherbrooke entre 2021 et 2024. Lors de ces compétions internationales, il a récolté cinq médailles d’or en combat, et 1 médaille d’or et 2 médailles d’argent en kata. Il a 15 ans, et comme son frère Amadou, il est membre du club Shorinjiryu Shindo à Rosemère.