Êtes-vous paraskevidékatriaphobe?

Avez-vous regardé votre calendrier ce matin? Vous aurez compris que ce mot signifie la peur du vendredi 13.

Son étymologie est issue du grec, soit paraskevi (vendredi), decatreis (treize) et bien sûr, le très usité phóbos, qui signifie peur.

C'est le deuxième vendredi 13 de l'année 2024; le premier était en septembre. L'an qui s'en vient n'en comptera qu'un seul, en juin.

Si cette superstition se présente dans certaines cultures comme un jour de chance, chez-nous, c'est tout-à-fait le contraire: le vendredi 13 porte carrément malheur. Les plus incroyables calamités vont tomberont dessus si, en plus, cette journée-là, vous passez derrière une échelle en apercevant un chat noir! «Mince alors...», comme disent mes amis français.

L'origine la plus répandue de cette superstition nous vient du christianisme. On fait porter sur les épaules de Judas Iscariote la désignation de jour maudit. La veille de la crucifixion de Jésus, qui est survenue un vendredi, le fils de Dieu avait convoqué ses 12 apôtres pour son dernier repas (la Cène), pour un total de 13 participants. Judas est désigné comme le treizième, celui qui est en trop, le traître qui a vendu Jésus aux grands prêtres de Jérusalem.

Il faut comprendre qu'être assis 13 à une table est perçu comme un signe de malchance. Dans l'Antiquité, les Grecs et les Romains vénéraient le chiffre 12, considéré comme parfait: 12 dieux, 12 tribus d'Israël, 12 travaux d'Hercules, 12 constellations, 12 signes du zodiaque, 12 heures le jour et 12 heures la nuit. Au contraire, le chiffre 13 vient perturber l'ordre et l'harmonie suscités par le 12. Dans la mythologie nordique, les Vikings redoutaient le 13 depuis que le dieu Loki, 13e arrivé à la fête d'Odin, tua le dieu Balder d'une flèche en plein cœur.

Cette crainte du chiffre 13 fait peut-être en sorte qu'il est peu utilisé dans des expressions de langage. Sauf dans «13 à la douzaine», qui signifie «beaucoup trop». Elle dérive de l'Angleterre du XIIIème siècle, alors que le roi Henri III avait instauré la loi The Baker's Dozen (La douzaine du boulanger) qui ordonne aux boulangers d'offrir un treizième pain aux clients qui en achètent douze.

Restons dans l'alimentaire. Une certaine tradition veut que si l’on mange des crêpes un vendredi 13, on n’aura pas de problèmes d’argent jusqu’au prochain vendredi 13. On ne dit cependant pas combien. C'est sûrement 13 à la douzaine!

