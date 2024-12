La 24e Grande édition du 24h Tremblant récolte 7 011 993 $

Cette fin de semaine, avait lieu la 24e Grande édition du 24h Tremblant, qui s’est conclue avec une récolte de la somme impressionnant de 7 001 993 $. C'est grâce à la participations de 4 500 personnes qu'il a été possible d'obtenir ce montant record.

Cet argent permettra d'offrir un avenir meilleur aux enfants malades et dans le besoin. Ainsi, la Fondation Charles-Bruneau et la Fondation du CHEO, qui soutiennent la recherche sur le cancer pédiatrique, la Fondation CHU Sainte-Justine et la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants, dédiées aux soins des enfants malades et la Fondation Tremblant, qui appuie des initiatives locales dans les Laurentides obtiendront chacun une bourse pour poursuivre leur mission.

Pendant 24 heures, les participants ont tout donné. De la nuit glaciale aux sommets baignés de soleil, ils ont transformé des mois de mobilisation et de collecte de dons en un exploit exceptionnel. Ils ont été portés par une seule mission : offrir un avenir meilleur aux enfants malades. « Cette intensité, cette détermination, cette magie – c’est ça, l’esprit du 24h Tremblant. À nos participants, donateurs, équipes terrain, bénévoles, ambassadeurs et partenaires : VOUS êtes la raison de ce succès extraordinaire. Ensemble, vous contribuez à changer des vies. Cette collecte de 7 millions, c’est VOTRE victoire. Merci! », confie Simon St-Arnaud, producteur exécutif du 24h Tremblant.

« Cette 24e édition du 24h Tremblant s’est révélée être une année record à tous les niveaux! L'engagement soutenu des participants à amasser des dons pour la cause des enfants incarne parfaitement les valeurs d'entraide et de solidarité qui nous tiennent à cœur. Merci et félicitations aux organisateurs ainsi qu'aux nombreux bénévoles qui ont contribué à faire de cet événement un succès retentissant », souligne Robert Dumas, président et chef de la direction de la Sun Life au Québec.

Programmation haute en surprises et en célébrations!

Le Grand Concert 24h, véritable point culminant de la fin de semaine, a rassemblé une pléiade d’artistes de renom : Laurence Nerbonne, Dumas, Rafaëlle Roy, Andréanne A. Malette, Gardy Fury, Jonas Tomalty et Clay and Friends.

Les festivités se sont poursuivies avec une descente aux flambeaux spectaculaire sur des rythmes électro assurés par DJ Montana, suivie d’un impressionnant spectacle de pyrotechnie à minuit. Pour couronner ce week-end, les participants ont dévalé les pentes en laissant une traînée de couleur sur leur passage. Une expérience magique et inoubliable.



Cap sur le 25e anniversaire

Le regard est déjà tourné vers l’avenir, alors que le 24h Tremblant s’apprête à célébrer ses 25 ans en 2025. Les inscriptions pour l’édition 2025 sont déjà ouvertes pour les participants de cette année, et l’engouement est palpable. Les inscriptions grand public ouvriront en mars 2025.



À propos du 24h Tremblant

Depuis sa naissance en 2001, le 24h Tremblant, le plus important événement caritatif de l’industrie du ski en Amérique du Nord, a récolté près de 60 000 000 $ pour divers organismes. En moyenne, 78 % des dons amassés sont remis chaque année. La Fondation Charles-Bruneau, la Fondation du CHEO, la Fondation CHU Sainte-Justine, La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants et la Fondation Tremblant sont les grandes bénéficiaires de la générosité de milliers de donateurs. Les dons sont essentiels pour offrir aux enfants une meilleure qualité de vie et participer au financement de projets médicaux novateurs en hémato-oncologie pédiatrique, puisque l’espoir passe par la recherche.