Un nouveau président-directeur général adjoint du CISSS des Laurentides

Dès janvier, Benoît Major devient le nouveau président-directeur général adjoint du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides.

Monsieur Major œuvre dans le réseau de la santé et des services sociaux depuis plus de 25 ans et occupait le poste de président-directeur général adjoint du CISSS de l’Outaouais jusqu’à ce jour. Il a notamment œuvré par le passé au CISSS des Laurentides à titre de directeur adjoint des services aux personnes en perte d’autonomie, ainsi qu’au CSSS d’Antoine-Labelle à titre de directeur des services aux personnes en perte d’autonomie et des services à la communauté. Ergothérapeute de formation, il détient une maîtrise en administration des affaires.

La présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides, Mme Julie Delaney, se réjouit de cette nomination. « M. Major a une grande expérience professionnelle. Il est reconnu pour son approche humaine et sa capacité de rallier plusieurs partenaires pour œuvrer à la santé et au bien-être de la population. Ces qualités seront assurément un gage de succès alors qu’avec l’arrivée de Santé Québec nous souhaitons nous rapprocher encore davantage de la communauté », a-t-elle mentionné.

« Je suis heureuse de son retour dans la région des Laurentides qu’il connaît et affectionne particulièrement. Je suis persuadée qu’il sera sensible aux particularités de l’ensemble des communautés constituant notre région et qu’il saura insuffler la mobilisation nécessaire pour assurer l’accessibilité aux soins de santé et aux services sociaux pour la population », a-t-elle ajouté en lui souhaitant bonne chance dans son nouveau mandat.