Inauguration du nouveau centre jeunesse de Thérèse-De Blainville

Hier, le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, accompagné de la directrice nationale de la protection de la jeunesse, Lesley Hill, a participé à l'inauguration du nouveau centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation (CRJDA) de Thérèse-De Blainville dans la région des Laurentides.

L'inauguration de ce centre s'inscrit dans l'engagement ferme du gouvernement d'accélérer le changement de culture en protection de la jeunesse et d'offrir aux jeunes du Québec, non pas de simples lieux d'hébergement, mais bien des milieux de vie sécuritaires où ceux-ci pourront s'épanouir et se développer pleinement.

« Je suis très heureux de pouvoir inaugurer un tel milieu de vie, moderne, grand et lumineux, aux jeunes de Thérèse-De Blainville et des alentours. Ce nouveau centre jeunesse est un bel exemple des efforts déployés pour mieux répondre aux besoins des jeunes et leur permette d'évoluer dans des milieux sécuritaires et bienveillants, qui favorisent leur développement et l'atteinte de leur plein potentiel. Je remercie les équipes qui ont pris part à la réalisation de ce beau projet ainsi que celles qui travailleront dans ce centre et qui accompagneront les jeunes dans leur cheminement», indique Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

D'une superficie de plus de 15 000 m2, le nouveau CRJDA de Thérèse-De Blainville a une capacité de 90 places réparties dans neuf unités de réadaptation. L'une des unités est réservée pour les jeunes ayant un diagnostic de déficience intellectuelle, de trouble du spectre de l'autisme et de déficience physique (DI-TSA-DP).

« Ce centre est une illustration concrète des efforts collectifs pour transformer les services en réadaptation jeunesse. Ici, tout a été pensé pour répondre aux besoins complexes des jeunes, avec des installations modernes et un accompagnement humain adapté. C'est en travaillant ensemble, avec nos partenaires et nos équipes, que nous pouvons offrir à ces jeunes un cadre qui leur permet de s'épanouir et de préparer un avenir prometteur », ajoute Lesley Hill, directrice nationale de la protection de la jeunesse

Ce projet unique propose un cadre de vie adapté aux besoins de la clientèle et aux programmes. Les locaux sont modernes, conviviaux, pratiques et sécuritaires, tant pour les usagers que pour le personnel, et favorisent une meilleure prestation de service. On y trouve notamment un gymnase avec un mur d'escalade, des aménagements d'espaces extérieurs, dont des jeux d'eau et un jardin, une luminosité intérieure importante, des aires de circulation définies, et des adaptations prévues pour la clientèle DI-TSA-DP.

« Le CRJDA est le fruit d'un travail collectif qui a mobilisé nos équipes, mais aussi une multitude de partenaires issus de différents horizons. Leur engagement, leur soutien et leur confiance ont été essentiels à la réussite du projet. Ce nouveau milieu de vie est un modèle unique où chaque projet d'accompagnement est réfléchi et adapté aux différents besoins des jeunes. Je tiens à remercier toutes les équipes qui ont travaillé à offrir des services adaptés, personnalisés et sécuritaires aux jeunes des Laurentides et à leur famille. C'est ensemble que nous arrivons à faire la différence » , termine Julie Delaney, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides

Les premiers jeunes hébergés ont été accueillis la semaine dernière.