Les techniciens du Laboratoire de l'INSPQ approuvent l'entente de principe

Les techniciens du Laboratoire de l'Institut national de santé publique ont approuvé l'entente de principe conclue avec leur employeur.

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) a annoncé, mercredi, que les membres qu’elle représente ont voté à 97 % en faveur de l'entente, mettant fin à une longue période de négociation avec leur employeur.

Il s'agit d'une quarantaine de membres du personnel. Ils ont pour clients le réseau de la santé, les universités, des entreprises privées, comme les minières, et s'occupent du dosage des polluants, des métaux, en plus de travailler avec le Centre antipoison du Québec, et parfois en collaboration avec une instance internationale.

Le président de l’exécutif local de l’APTS à l'INSPQ, William Molon-Noblot, a fait valoir que l'accord est le «fruit de plus de 10 mois de discussions intensives, parfois difficiles». Il a dit y voir «un pas de géant vers l’équité avec le réseau de la santé et des services sociaux».

Selon le syndicat, l'employeur a ainsi accordé aux techniciens les mêmes augmentations de salaire que celles octroyées à l'ensemble des employés de l'État, soit 17,4 % sur cinq ans.