Les policiers de Terrebonne distribuent des paniers de Noël

Le Service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion a, une fois de plus cette année, distribué des paniers de Noël. Les organisatrices, l’agente Joëlle Laparé et l’agente Martine Milton avec l’aide de leurs confrères et consœurs ont contribué à mettre de la joie dans la vie de 14 familles de la région, pour le temps des Fêtes.

Chaque famille a reçu un panier d’épicerie de Noël d’une valeur de plus de 500$ en plus d’un sac cadeau. Cette distribution est rendue possible grâce à une collecte effectuée parmi le personnel policier et civil du Service de police, ainsi qu’une contribution remise par la Fraternité des policiers de Terrebonne.

Il est important de mentionne leur fidèle partenaire, le IGA Extra du 675, boulevard des Seigneurs à Terrebonne, qui a contribué en remettant gratuitement des denrées diverses, en plus d’aider à la confection des paniers qui ont été distribués.

Cette activité riche en émotions permet, après plus de 20 ans d’existence.