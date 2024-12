Économisez l'électricité l'hiver, plus simple que vous le croyez

La période hivernale est sans aucun doute le moment où la facture d'électricité de la population québécoise grimpe à son plus haut niveau, et le grand coupable de ce phénomène est le froid qui oblige à chauffer pour ne pas se retrouver frigorifié. Il y a quelques astuces qui permettent d'économiser sans vivre dans l'inconfort.

Selon la société d'état Hydro-Québec, les fuites d'air chaud et les infiltrations d'air froid représentent jusqu'à 25 % des pertes d'une chaleur d'une demeure. Plusieurs personnes se retrouvent donc comme on l'exprime " à chauffer dehors" tout simplement en raison d'une mauvaise isolation. Il est suggéré de réaliser des inspections et des travaux d'entretien qui sur le coup sont dispendieux, mais à long terme seront payant.

Le calfeutrage est une solution beaucoup moins coûteuse sur le court terme. Pensez à colmater les fissures de la lisse basse, des fenêtres, des portes et du foyer.

Calfeutrez la porte de garage et prenez soin de vérifier l’état de ses coupe-froid et Installez une pellicule plastique sur vos fenêtres pour diminuer sensiblement les pertes de chaleur.

Réglage de la température

De plus, le chauffage à lui seul représente plus de la moitié de la facture d'électricité. Vous pouvez modifier vos habitudes de consommation en réduisant la température de la pièce de seulement 1 °C ou allez jusqu'à modifier vos appareils, tels vos thermostats pour aller vers une meilleure technologie.

Les bonnes habitudes à adopter

Ne tentez pas d’accélérer le chauffage en réglant le thermostat à une température supérieure à celle que vous souhaitez. Ça ne fonctionne pas ! Vérifiez la température de consigne de votre thermostat. Il suffit de la diminuer de seulement 1 oC (2 oF) pour faire des économies. Abaissez la température des pièces inoccupées. Si vous tenez la porte de cette pièce fermée, cela vous permettra de réduire vos coûts de chauffage sans nuire à votre confort.

Produits écoénergétiques

Remplacez vos thermostats bimétalliques par des thermostats électroniques. Ce simple changement qui n'est pas trop dispendieux pourrez vous permettre de retrancher jusqu’à 10 % de vos coûts annuels de chauffage.

Si vous n'êtes pas en mesure de tous les changer la même année, débutez d'abord par ceux des pièces où le chauffage et le plus sollicité.

N'oubliez pas de faire appel à un maître électricien pour l'installation pour éviter toute mauvaise surprise et risques.

Systèmes de chauffage

L'installation de thermopompe est de plus en plus préconiser. Il y a même sous certaines conditions une aide financière dans le cadre du programme LogisVert d'Hydro-Québec. De plus, si vous combinez plusieurs mesures, l’aide financière pourrait être bonifiée.

Lorsque la température est froide, une thermopompe basse température est efficace et elle consomme moins d’énergie que les autres appareils de chauffage. À l’usage, elle coûte donc moins cher en électricité.

Une thermopompe ne produit pas de chaleur : elle extrait et concentre la chaleur de l’air extérieur et la transfère à l’intérieur de la maison. C’est pourquoi elle consomme moins d’énergie.

Utiliser l’eau chaude judicieusement

La deuxième cause de consommation d'électricité est le chauffage de l'eau chaude. Avec le mercure qui chute, prendre de longs bains chauds peut être tentant.

Prenez plutôt des douches courtes en utilisant une pomme de douche limitant le débit d’eau, sans oublier d’acquérir d’autres bons réflexes dans la cuisine et la salle de lavage.

Autres bonnes habitudes à adopter

Finalement , il existe des petits gestes simples à faire au quotidien qui feront une différence sur votre dépense d'énergie.

Le jour, il est conseillé d'ouvrir les stores et les rideaux pour profiter de la chaleur des rayons du soleil. Tandis que le soir, vous devez les fermer pour garder la chaleur le plus possible à l'intérieur.

En plus d'être une risque pour un début d'incendie, installer un meuble devant une source de chaleur ne fera que diminuer l'efficacité du chauffage.

Une bonne propreté des grilles de prise d'air et des bouches de soufflage de votre système de chauffage à air pulsé aidera à l'optimisation de votre système.

Si vous possédez un foyer, lorsqu'il s'éteint, fermez les portes et le registre de la cheminée pour éviter que l'air chaud s'échappe de la maison.

Nettoyez périodiquement les filtres du système de ventilation et remplacez-les au besoin selon les recommandations du fabricant. Vous optimiserez ainsi le débit d’air du système.

Et finalement, assurez-vous que la trappe d’accès du comble (entretoit) ferme hermétiquement et qu’elle est bien isolée. Si vous avez accès au comble, calfeutrez le pourtour des tuyaux de plomberie à leur jonction ainsi que toute autre ouverture, notamment les prises des plafonniers.