L'exploitation sexuelle des enfants en ligne a augmenté depuis les confinements

Les prédateurs en ligne sont de plus en plus inventifs pour troller les plateformes médiatiques où les enfants gravitent, ce qui provoque une explosion du nombre de cas à traiter par la police, a déclaré un agent qui travaille pour le Groupe intégré de lutte contre l’exploitation des enfants de la Gendarmerie royale du Canada (GILEE) de Colombie-Britannique.

Les données montrent que le problème a augmenté pendant la pandémie de COVID-19, lorsque les enfants ont commencé à passer plus de temps en ligne, mais les taux n'ont pas diminué comme l'avait prévu la police après la fin des confinements.

En Colombie-Britannique, ils ont grimpé en flèche, quadruplant presque de 2021 à 2023.

La gendarme Solana Pare prévient maintenant que l'exploitation des enfants est probablement là pour de bon, car la course technologique entre la police et les prédateurs prend de l'ampleur.

«La technologie devient de plus en plus accessible, et les plateformes en ligne et les sites de médias sociaux sont utilisés par des enfants de plus en plus jeunes, ce qui offre une occasion aux prédateurs d'entrer en contact avec eux», a expliqué Mme Pare dans une entrevue.

La police affirme que les cas d'exploitation d'enfants en Colombie-Britannique sont passés d'environ 4600 en 2021 à 9600 en 2022, puis à 15 920 l'année dernière.

La tendance à la hausse est également observée à l'échelle nationale. Selon Statistique Canada, le taux d'exploitation sexuelle d'enfants en ligne signalé à la police a augmenté de 58 % de 2019 à 2022, et les données policières montrent que les cas ont continué d'augmenter.

Le Centre national de coordination contre l'exploitation d'enfants de la GRC a signalé qu'entre le 1er avril 2023 et le 31 mars 2024, il a reçu 118 162 signalements d'infractions présumées d'exploitation sexuelle d'enfants en ligne, soit une augmentation de 15 % par rapport à l'année précédente.

L'exploitation sexuelle d'enfants en ligne, a expliqué la constable Pare, comprend des infractions telles que la sextorsion, le leurre d'enfants et la création ou la distribution d'images sexuellement explicites d'un mineur.

«Nous ne voyons pas ce type de signalements disparaître, a déclaré Mme Pare. Nous constatons une augmentation de ces cas, car l’utilisation des appareils électroniques et des médias sociaux et le fait que les enfants se connectent de plus en plus tôt sont de plus en plus courants. Les prédateurs auront de plus en plus de possibilités de cibler les enfants en ligne.»

Monique St Germain, avocate générale du Centre canadien de protection de l’enfance, a déclaré que le type de leurre d’enfants le plus courant consiste à communiquer avec un jeune en ligne afin de l’amener à produire du matériel d’abus sexuel. Elle a déclaré que «la pandémie a accéléré ce type de cas, et elle n’a pas ralenti.»

«Les outils dont disposent les autorités canadiennes pour faire face à ce type de comportement sont inadéquats par rapport à l’ampleur et à l’étendue de ce qui se passe », a-t-elle soutenu.

Mme Pare a précisé que les taux réels de criminalité sont impossibles à déterminer, mais a souligné la sensibilisation sociale accrue et la législation en Amérique du Nord concernant le signalement obligatoire du matériel d'abus d'enfants par les sociétés de médias sociaux comme une raison potentielle de l'augmentation.

Cela ne passe plus inaperçu, a-t-elle insisté. «De plus, l’intelligence artificielle a été largement utilisée pour détecter les contenus d’exploitation sexuelle d’enfants sur ces plateformes.»

Elle a ajouté que «c’est à chaque plateforme» de s’assurer qu’il n’y a pas de contenu d’abus sexuel d’enfants sur ses sites ou applications.

«Avec le signalement obligatoire, cela remet la responsabilité aux fournisseurs de services électroniques de s’assurer qu’ils ont mis en place des mesures pour empêcher que cela se produise, et si cela se produit, c'est signalé», a-t-elle indiqué. «Cela étant dit, il y a des moments où les choses ne sont pas localisées.»

C’est pourquoi le Centre canadien de protection de l’enfance a plaidé pour l’adoption du projet de loi sur les préjudices en ligne que le gouvernement fédéral a présenté en février, a déclaré St. Germain.

«Il est choquant que, jusqu’à présent, nous ayons compté sur les entreprises pour s’autoréguler, ce qui signifie que nous nous sommes simplement appuyés sur elles pour faire ce qu’il fallait», a-t-elle déclaré.

Le projet de loi sur les préjudices en ligne couvre sept types de préjudices, du partage non consensuel d’images intimes au contenu qui peut être utilisé pour intimider un enfant.

Brieanna Charlebois, La Presse Canadienne