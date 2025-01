Meilleurs endroits où vivre au Québec : Blainville au 6e rang

En décembre dernier, la Ville de Blainville s’est classée au 6e rang des meilleurs endroits où vivre au Québec selon MovingWaldo, une entreprise technologique spécialisée dans la planification du déménagement.

Parmi les critères d’évaluation de l’entreprise, on retrouve : la sécurité, l’accès à de nombreux espaces naturels et une offre de services variée. En matière de sécurité notamment, Blainville se démarque parmi les municipalités les plus peuplées du Québec avec un faible indice de gravité de la criminalité (IGC) de 34,98 en 2023. Cet indice suit l’évolution de la gravité des crimes par la police et de la gravité relative des délits.

« Année après année, la place de Blainville parmi les municipalités québécoises où l’on retrouve la meilleure qualité de vie se confirme. Tant au chapitre de la sécurité que de l’environnement ou de l’offre de services, notre ville continue d’être un endroit recherché pour les familles qui souhaitent déménager. Cette réalité reflète le travail de notre administration, mais également de l’ensemble de notre personnel qui s’emploie quotidiennement à dispenser des services de qualité supérieure. Les données de MovingWaldo confirment également ce que les citoyennes et citoyens me disent régulièrement : ils sont fiers de vivre à Blainville. Mon équipe et moi-même allons continuer d’être présents et à l’écoute de la population pour faire en sorte que Blainville demeure aussi attractive », a souligné la mairesse, Liza Poulin.