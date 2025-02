Le virage numérique de la SAAQ ne génère toujours pas les bénéfices attendus

Les cas de rougeole continuent d’augmenter dans la région des Laurentides. Depuis la mi-décembre, 17 cas ont été confirmés et depuis le début du mois de février, cinq sont survenus chez des enfants non vaccinés âgés de 1 à 14 ans. De plus, des milieux scolaires primaire, secondaire et postsecondaire ont été exposés à la ...