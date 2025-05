Trois citoyens et un organisme honorés à la Ville de Rosemère

C’est dans le cadre d’une cérémonie protocolaire organisée le samedi 3 mai dernier que la Ville de Rosemère a souligné l’excellence de trois citoyens ainsi qu’un organisme communautaire. Pour cette soirée Citoyen à l’honneur, parents et amis des lauréats étaient réunis, ainsi que plusieurs dignitaires et élus.

Lors de ce gala, des témoignages empreints d’émotion ont été livrés, après quoi les lauréats se sont vu décerner un certificat et un trophée. Ils ont également été invités à apposer leur signature dans le Livre d’or de la municipalité.

Cette tradition de tenir l’événement Citoyen à l’honneur a débuté en 2017 et l’événement a lieu tous les deux ans. Les mises en candidature sont faites dans 11 catégories distinctes, soit: Culture, Communautaire, Environnement, Humanitaire, Sports, Éducation, Jeunesse, Affaires, Sciences, Technologies et nouveaux médias et Posthume.

En 2019, la Ville a ajouté un prix nommé en l’honneur de l’un des bâtisseurs et ancien maire parmi les plus importants de l’histoire rosemèroise, le prix Yvan-Deschênes.

Pour l’édition 2025, le comité de sélection a choisi les lauréats suivants :

M. Éric Ledoux pour ses nombreuses années de bénévolat dans l’organisation du soccer à Rosemère et à l’échelle régionale (catégories Sport). M. Alain Brunet pour son implication bénévole soutenue depuis de nombreuses années à la Ville de Rosemère et dans la MRC Thérèse-De Blainville (catégorie humanitaire). La Popote roulante pour le service d’aide alimentaire et sociocommunautaire offert pendant quatre décennies à des résidents de Rosemère en situation de vulnérabilité (catégorie communautaire). M. Pierre Hardy pour son implication auprès des jeunes de la Ville de Rosemère et des environs depuis plusieurs décennies (prix Yvan-Deschênes).

« Ce soir, nous avons le privilège de souligner le succès de citoyens et d’un organisme dont la détermination, le dynamisme, la bienveillance et le leadership font la fierté de notre communauté rosemèroise. Ces lauréats ont accompli, chacun dans leur domaine respectif, des réalisations tout simplement remarquables. Chers citoyens à l’honneur, vous êtes des ambassadeurs de premier plan et vous faites rayonner la Ville de Rosemère bien au-delà de ses frontières. Nous en sommes extrêmement reconnaissants », a souligné le maire de Rosemère, Eric Westram, dans son mot de bienvenue.