Le marché public de Blainville présent tous les jeudis

Chaque jeudi jusqu’au 11 septembre, la Ville de Blainville invite la population à venir découvrir les saveurs du terroir au marché public. L’événement se déroule dans le stationnement de La Zone (1020, rue de la Mairie).

Pour une septième année consécutive, ce marché estival encourage l’achat local et met en valeur les produits des artisans et producteurs de la région. Pas moins de 21 kiosques vous proposent une variété d’articles gourmands : fruits et légumes de saison, fines herbes, viennoiseries, tartes, huiles, spiritueux, charcuteries et plats cuisinés.

Facilement accessible à pied ou en voiture, le marché offre des espaces de stationnement à la bibliothèque Paul-Mercier et à l’aréna de Blainville.

Organisé en partenariat avec Tourisme Basses-Laurentides et appuyé par la Caisse Desjardins de l’Envolée ainsi que le député Mario Laframboise, le marché public vous accueille chaque jeudi, de 15 h à 19 h.

Prolongez le plaisir avec les Jeudis parfaits, qui vous proposent des jeux en plein air à la Place de l’étang, suivis de représentations à la Place des spectacles à compter de 19 h 30.