Chien d’assistance à la DPJ des Laurentides

Plus de 100 jeunes ont bénéficié des services de Stan

durée 10h00
11 août 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Depuis deux ans, la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) des Laurentides peut compter sur un membre à quatre pattes du nom de Stan. En effet, ce chien d'assistance psychosociale a accompagné plus de 100 jeunes dans des moments parmi les plus sensibles de leur vie, souvent dans des contextes empreints de stress ou de détresse.

Formé en partenariat avec la Fondation MIRA, Stan agit aux côtés des intervenants de la DPJ dans des contextes parfois bouleversants : dévoilements d’abus, rencontres d’évaluation, auditions judiciaires ou transitions importantes dans le parcours d’un jeune. Sa présence aide à créer un espace sécurisant et apaisant, facilitant l’expression des émotions, la parole, et le lien de confiance.

Une mission d’apaisement et de soutien

N'étant pas considéré comme un simple chien, il est un acteur à part entière du filet de sécurité offert aux jeunes suivis par la DPJ. Il a pour mission de réduire l’anxiété et offrir un réconfort immédiat aux personnes qu’il côtoie. Pour ces jeunes qui vivent des moments critiques, le contact physique avec Stan fait toute la différence.

L'intégration de Stan au sein des services de la DPJ illustre la volonté constante d'innover pour mieux répondre aux besoins des enfants et des adolescents de la région. Elle reflète également l’engagement profond des intervenants, éducateurs, psychologues et gestionnaires qui œuvrent avec dévouement pour protéger, accompagner et redonner espoir.

« Stan représente bien plus qu’un chien d’assistance : il est une passerelle de douceur dans des moments chargés d’émotions. À titre d’allié, il incarne notre volonté d’alléger le poids de l’intervention auprès des jeunes en la rendant plus accessible et empreinte de réconfort. Il permet aussi de créer autrement des ponts de confiance. Son impact est réel et profondément inspirant, tant pour les jeunes que pour nos équipes », souligne la présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides, Mme Julie Delaney.

