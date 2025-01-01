Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Convention collective signée en décembre 2024

Primes non versées aux infirmières: la cause de la FIQ devant le Tribunal

durée 15h00
25 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Le Tribunal administratif du travail a commencé à entendre, lundi, la requête de la FIQ contre Santé Québec et d'autres établissements de santé, à cause de certaines primes et ajustements qui n'ont toujours pas été versés aux infirmières, bien que la convention collective ait été signée en décembre 2024.

Certaines primes devaient être versées 45 jours après la signature de la convention collective, d'autres 120 jours après, soit avant le 5 avril dernier. Il y avait de nouvelles primes et des primes qui ont été modifiées, comme celles de soir, de nuit.

Mais, au dire du premier témoin de la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ), Jérôme Rousseau, «il y a encore des primes qui ne sont pas versées» à ce jour.

Lorsque la FIQ a demandé des explications à Québec, au fil des mois, des «difficultés de programmation» dans les systèmes de paie ont été évoquées, a-t-il rapporté.

La FIQ a donc déposé une plainte d'entrave aux activités syndicales contre Santé Québec et les employeurs, dans laquelle elle demande non seulement le versement «sans délai» des primes et ajustements, mais aussi des intérêts, de même que le versement de dommages moraux et punitifs.

M. Rousseau a rapporté que ce n'est pas la première fois que cela se produit, que la FIQ avait vécu de semblables difficultés pour la convention collective 2021-2023. À l'époque, des sommes de plusieurs milliers de dollars étaient dues à des infirmières, a-t-il relaté.

Et, selon lui, lorsqu'il y a de tels délais dans le versement de sommes dues, la colère des membres se tourne vers l'organisation syndicale, qui se fait reprocher de ne pas savoir négocier, de ne pas encadrer suffisamment ces délais — ce qui affecte sa crédibilité auprès de ses membres, a affirmé M. Rousseau.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Sainte-Thérèse lance un sondage auprès des proches aidants et intervenants

Publié le 15 août 2025

Sainte-Thérèse lance un sondage auprès des proches aidants et intervenants

La Ville de Sainte-Thérèse invite toutes les personnes de 50 ans et plus, ainsi que les proches aidants et les intervenants œuvrant auprès des aînés, à participer à un sondage en ligne qui se tiendra jusqu’au 19 septembre 2025. « La participation citoyenne est au cœur de nos décisions. En répondant à ce sondage, chaque personne ...

LIRE LA SUITE
Avis de clôture d'inventaire

Publié le 13 août 2025

Avis de clôture d'inventaire

Prenez avis que Joseph R. Crisafi, né le 27 août 1928, en son vivant domicilié et résidant au 299, rue Montclair, ville de Rosemère, Québec, J7A 2V2 est décédé le 23 janvier 2025 à l’Hôpital de Saint-Eustache. Un inventaire de ses biens a été dressé conformément à la loi et peut être consulté par toute personne ayant un intérêt au 923, rue de ...

LIRE LA SUITE
Une nouvelle clinique d'ophtalmologie à Mont-Laurier

Publié le 13 août 2025

Une nouvelle clinique d'ophtalmologie à Mont-Laurier

Une nouvelle clinique d'ophtalmologie est officiellement ouverte à Mont-Laurier dans les locaux du GMF de La Lièvre. Le but est d'améliorer l'accès aux soins spécialisés pour la population d'Antoine-Labelle. Hier, la députée de Labelle, Chantale Jeannotte, a souligné, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé, ainsi que de la ministre ...

LIRE LA SUITE