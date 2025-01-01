Fête du Travail et travaux sur le réseau ferroviaire d'Exo

Lors de la fête du Travail, le lundi 1er septembre, les services de transport d'Exo seront assujetis à des horaires spéciaux. De plus, des travaux sur les voies ferrées entraîneront la fermeture de la Gare Saint-Jérôme du 30 août au 1er septembre inclusivement

Ce lundi, en ce qui concerne le service d'autobus, tous les secteurs desservis par la compagnie suivront l'horaire du samedi.

Pour Exo à la demande, il sera disponible à Beloeil et McMasterville de 8 h à 18 h, à Boisbriand de 7 h 20 à minuit et Mont-Saint-Hilaire - Otterburn Park de 8 h à 18 h 45 . Tandis que le service ne sera pas disponible de la journée pour Terrebonne.

Les heures pour les trains sont les suivantes : Exo 11 - Vaudreuil/Hudson suit l'horaire du dimanche et Exo 12 - Saint-Jérôme celui de fin de semaine. Rappelons que la gare de Saint-Jérôme est fermée du 30 août au 1er septembre en raison des travaux sur les voies ferrées.

Tandis que Exo 13 - Mont-Saint-Hilaire, Exo 14 - Candiac et Exo 15 - Mascouche n'offrent aucun service pour cette journée.

Transport adapté

Le service sera offert de 6 h 30 à minuit. Seuls les déplacements pour les rendez-vous médicaux demeureront à l’horaire. Les autres déplacements seront annulés par défaut pour la journée du 1er septembre.

Pour conserver les déplacements réguliers, les usagers doivent contacter le service de transport adapté au plus tard la veille avant 16 h 00 : en écrivant à [email protected] ou en appelant au 1 877 433-4004.

Fermeture de la gare de Saint-Jérôme

L'entreprise indique devoir faire des travaux de réfection pour assurer un service efficace et sécuritaire à ses usagers obligeant la fermeture de la gare de Saint-Jérôme.

La ligne d'autobus 709 est une alternative pour la clientèle, reliant la gare Saint-Jérôme à la station de métro Montmorency à partir du quai E du terminus de Saint-Jérôme.

Le samedi 30 août et le dimanche 31 août, le service d’autobus sera offert selon l’horaire régulier.

Le lundi 1er septembre, jour de la fête du Travail, le service sera offert selon l’horaire du samedi.

Afin de minimiser les impacts sur le service, certains travaux de réfection seront effectués de nuit du 30 août au 1er septembre. En raison de ces travaux effectués entre les gares de Saint-Jérôme et de Blainville, les trains circulant sur la ligne exo 12 devront possiblement réduire leur vitesse jusqu’au 2 septembre, ce qui pourrait occasionner des retards de quelques minutes.

Pour les cyclistes qui souhaiteraient circuler sur la piste du P’tit Train du Nord, il est recommandé de descendre à la gare Mirabel et emprunter la piste multifonctionnelle pour s’y rendre.