Le 6 septembre
Le grand nettoyage aux abords de la rivière des Mille-Îles à Rosemère
Le samedi 6 septembre, les citoyens de Rosemère sont invités à venir participer au « Grand nettoyage riverain » sur les abords de la rivière des Mille-Îles.
Cela fait déjà plusieurs années que cette corvée existe et se passe en collaboration avec des villes avoisinantes et des partenaires du milieu, dans le but de protéger les écosystèmes aquatiques en participant à la réduction des déchets dans les cours d’eau de la région. L'année dernière c'est plus de 2 500 livres de déchets qui ont été récoltés.
En effet, l'événement rassemble les villes de Blainville, Boisbriand, Deux-Montagnes, Lorraine, Rosemère, Bois-des-Filion, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Sainte-Thérèse et Saint-Eustache, ainsi que le Conseil des bassins versants des Mille-Îles (COBAMIL), le parc de la Rivière-des-Mille-Îles et l’organisme Éco-Nature.
« Nos cours d’eau sont des trésors collectifs qu’il faut protéger. Je salue l’engagement croissant des bénévoles qui participent au Grand nettoyage riverain. C’est un geste concret pour l’environnement, la faune et notre qualité de vie. Merci aux villes, aux partenaires et à tous ceux et celles qui s’impliquent. Votre participation fait la différence », mentionne le maire de Rosemère Eric Westram.
Prenez part au mouvement !
Les personnes intéressées à se joindre doivent se rendre à l'usine de filtration de Sainte-Thérèse, situé au 111 boulevard du Curé-Labelle à Rosemère, le 6 septembre à 9 h.
L’événement se déroulera de 9 h à midi. La corvée aura lieu beau temps, mauvais temps.
Il est recommandé de porter des vêtements longs et des souliers fermés ou des bottes de pluie afin de réduire les risques de contact avec des plantes ou espèces nuisibles. Il est également conseillé d’apporter des gants et du chasse-moustiques.