Le samedi 20 septembre
La caserne de pompiers de Sainte-Thérèse ouvre ses portes
Par Salle des nouvelles
La Ville de Sainte-Thérèse invite la population aux portes ouvertes de la caserne de pompiers, située au 200, boul. Ducharme. Cet événement gratuit se déroulera le samedi 20 septembre prochain, de 10 h à 15 h.
« Cet événement très apprécié des Thérésiennes et des Thérésiens est de retour encore une fois cette année! Nos portes ouvertes sont le moment idéal d’inculquer aux enfants les notions de sécurité, tout en leur permettant de s’amuser! Nous vous attendons en grand nombre », mentionne le maire de la Ville de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.
Ce classique annuel permet aux familles de rencontrer les experts en matière de sécurité incendie. En plus de pouvoir visiter la caserne et ses équipements, une foule d’autres activités amusantes attendent petits et grands. Au programme : roulotte de prévention, jeu gonflable, parcours et rallye amusants, tatouages pour enfants et plus encore.
Les visiteurs peuvent s’attendre à une ambiance festive grâce à un DJ-animateur et à la célèbre mascotte officielle de la caserne, Yvon Larosé. Cette année marque également le 170e anniversaire du Service de sécurité incendie de Sainte-Thérèse. Pour l’occasion, plusieurs surprises attendent les convives!
Sur place, des hot-dogs seront servis par l’ Association des pompiers auxiliaires de Lanaudière-Laurentides (APALL). Tous les profits amassés seront remis à cet organisme venant en aide aux sinistrés et à différents services de sécurité incendie de la région.
Des kiosques d’information et de prévention seront également tenus par la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville (RIPTB), le Centre d’Action Bénévole Solange- Beauchamp (CABSB) et par la Bibliothèque de Sainte-Thérèse (projet Ma tente à lire). Les visiteurs pourront ainsi rencontrer différents partenaires de la Ville.