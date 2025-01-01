Le ROCL lance un appel à être collectif dans un monde qui divise

Dans un contexte marqué par les inégalités sociales grandissantes, les crises multiples et le désengagement de l’État, le Regroupement des organismes communautaires des Laurentides (ROCL) lance un appel vibrant d’humanité pour réaffirmer la force du collectif dans un monde qui divise.

Réunis lors d’un lac-à-l’épaule en juin dernier, l’équipe du ROCL et son nouveau conseil d’administration ont élaboré un plan d’action porteur de cette vision collective. Un congrès d'orientation se tiendra les 21 et 22 octobre 2025.

« L’année 2025 marque un tournant crucial pour le milieu communautaire. L’effritement des services publics, la montée des inégalités, la polarisation sociale : ce sont nos communautés et les organismes communautaires qui y sont ancrés qui en subissent les contrecoups directs », témoigne Benoit Larocque, coordonnateur du ROCL. Crise du logement, crise écologique, insécurité alimentaire, violence, pauvreté, santé mentale : les enjeux sont multiples, et ce sont les populations les plus vulnérables qui en paient le prix.

Devant cette urgence d’agir, les groupes communautaires se retrouvent aux premières loges de cette détresse humaine et bien malgré eux, finissent par pallier les absences de l’État, au détriment de leur mission première, celle de transformer la société et défendre les droits des personnes les plus marginalisées.

« Le milieu communautaire n’est pas un pansement. Il est une force de résistance, de transformation et de solidarité. C’est là que se déploie ce qu’il y a de plus humain en nous : la capacité de rêver, de se rassembler, d’espérer, d’agir », rappelle Christine Richard, présidente du ROCL.

Toutefois, dans un contexte où les inégalités s’accentuent, où le financement demeure instable, où les exigences administratives s’alourdissent et où la précarité des conditions de travail fragilise les équipes, comment les organismes communautaires peuvent-ils rester pleinement ancrés dans leur mission de transformation sociale et de militance?

C’est précisément pour réfléchir à ces questions de fond que se tiendra le congrès d’orientation en octobre prochain. Un moment pour entendre la voix des 164 organismes que le ROCL représente, afin de dégager une posture et des stratégies pour mieux les soutenir dans les années à venir, des années qui seront marquantes pour l’identité du mouvement communautaire, qui se façonne en même temps que l’histoire dans laquelle il s’inscrit.

Et c’est dans le « Nous » que réside la réponse. Cette force collective qui, tout au long de l’histoire et à travers de nombreuses luttes, a permis de faire émerger davantage de justice, d’égalité et de liberté. Comme le disait Desmond Tutu : « Faites le bien par petits bouts, là où vous êtes ; car ce sont tous ces petits bouts de bien, une fois assemblés, qui transforment le monde. »

Face à un monde qui fragmente, les organismes communautaires du Québec affirment, jour après jour, qu’il est possible d’humaniser davantage notre société. À travers son congrès, le ROCL lance un appel à l’unité malgré les différences, à la cohésion, à la réflexion et à la connexion. Un appel à co-créer ensemble un avenir qui nous rassemble et qui nous ressemble à travers nos luttes sociales, nos solidarités, nos coeurs ouverts et nos voix qui refusent de se taire.

Dans un monde en crise, choisir l’humanité est un acte radical. Et ensemble, nous continuerons de choisir ce qui unit plutôt que ce qui divise.