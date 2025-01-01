Ajout d’un système de désinfection
Une modernisation de l'usine d'épuration des eaux usées de Blainville
De nouveaux travaux auront lieu à compter de 2026 pour poursuivre la modernisation et l'amélioration de l'usine d'épuration des eaux usées de Blainville. Il s'agit d'un investissement de 36,2 M$.
Mentionnons que depuis 2023, la Régie intermunicipale d’assainissement des eaux Sainte-Thérèse et Blainville (RIAESTB) a entrepris d’importants travaux visant à améliorer ses infrastructures de traitement des eaux usées et son réseau pluvial. Il est prévu d'ajouter un système de désinfection des eaux usées par rayons ultraviolets.
La modernisation de l’usine d’épuration des eaux usées de Blainville a pour but de répondre aux nouvelles normes environnementales.
Le projet vise également à accroitre la capacité de traitement afin de répondre à la demande au cours des prochaines années. L’appel d’offres pour la réalisation des plans et devis de ce projet d’envergure sera lancé dans les prochaines semaines. Les travaux débuteront en 2026 et seront terminés en 2027.
« Ce projet aura des retombées positives sur l’environnement grâce à l’ajout d’un système de désinfection des eaux usées par rayons ultraviolets capable d’inactiver ou détruire les bactéries, les virus et les parasites. De plus, les pompes servant au traitement biologique des étangs seront remplacées par des équipements beaucoup moins énergivores. Ceci témoigne de notre volonté commune à répondre de manière responsable aux besoins futurs de nos populations respectives », a déclaré la mairesse de la Ville de Blainville, Liza Poulin.
Résilience du réseau pluvial aux changements climatiques
Afin de mieux répondre aux enjeux des changements climatiques, un investissement de 11,75 M$ a été confirmé pour renforcer la résilience du réseau pluvial lors d’importantes précipitations.
« Ces investissements nous permettront d’augmenter notre capacité de traitement des eaux usées et d’assurer notre développement pour les 25 prochaines années. Une capacité de tamponnage sera également intégrée aux étangs aérés, ce qui permettra de stopper le retour des eaux usées en cas de fortes pluies, de libérer l’émissaire qui nous relie à la rivière des Mille-Îles et de réduire les risques de refoulements d’égout », a mentionné le maire de la Ville de Sainte-Thérèse, Christian Charron.
À ce sujet, au début de l’été 2025, la RIAESTB a décidé de mettre en œuvre un projet visant à réduire les surverses à la rivière des Mille-Îles. Ce projet comporte deux grands volets.
Le premier concerne la construction d’un bassin de rétention souterrain d’une capacité de 5 500 m3 pour les eaux usées, afin de diminuer les débordements dans le milieu récepteur (la rivière des Mille-Îles) et de respecter les exigences du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCCFP).
Et le deuxième est l’acquisition d’une génératrice de 2 000 kW destinée à réduire les surverses causées par les pannes électriques et assurer le fonctionnement en continu du poste de pompage.