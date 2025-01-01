Conseils pour s'en prémunir
Présence du virus du Nil occidental à Rosemère
La Ville de Rosemère a mandaté une firme environnementale pour procéder à des analyses ponctuelles sur l’ensemble du territoire. Les résultats des échantillonnages effectués à la fin du mois d’août ont démontré la présence du virus du Nil occidental (VNO) dans la municipalité.
De plus, les autorités de la Santé publique (MSSS) ont aussitôt informées des résultats. C'est pourquoi que l'on rappelle l'importance de se protéger contre les moustiques, qui peuvent transmettre le virus autant aux humains qu'aux animaux.
Bien que le VNO puisse représenter un risque pour la santé, il est important de rappeler que la probabilité de contracter cette maladie ou de développer des complications demeure très faible au Canada.
Un programme de contrôle en place
Cela fait plusieurs années que la Ville de Rosemère mandate une entreprise spécialisée pour mettre en œuvre un programme de contrôle biologique des moustiques. Cette mesure contribue à limiter leur prolifération, mais la vigilance de chacun demeure toutefois essentielle.
Se protéger des moustiques : des mesures simples à prendre
La population est invitée à adopter quelques habitudes qui réduisent les risques de piqûres de moustiques, notamment en portant des vêtements longs et de couleur claire, particulièrement pendant les périodes d’activité des moustiques, soit au lever et au coucher du soleil.
Il est conseillé de demeurer vigilant dans les endroits ombragés et humides, même si les moustiques ne sont pas visibles ou gênants. D'utiliser un chasse-moustiques, selon les recommandations du fabricant d'installer des moustiquaires sur les fenêtres de la maison et de couvrir de filets moustiquaires les poussettes et les parcs pour enfants lorsqu’ils sont à l’extérieur.
Il est également recommandé de ne pas manipuler des oiseaux sauvages morts ou malades qui pourraient être porteurs de la maladie.
En outre, il faut s’assurer de ne pas favoriser la reproduction de moustiques aux abords de la résidence en vidant l’eau accumulée dans les jouets, les seaux, les outils, meubles de jardin, etc. Le nettoyage régulier des gouttières est aussi à privilégier.