Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Conseils pour s'en prémunir

Présence du virus du Nil occidental à Rosemère

durée 10h00
12 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

La Ville de Rosemère a mandaté une firme environnementale pour procéder à des analyses ponctuelles sur l’ensemble du territoire. Les résultats des échantillonnages effectués à la fin du mois d’août ont démontré la présence du virus du Nil occidental (VNO) dans la municipalité.

De plus, les autorités de la Santé publique (MSSS) ont aussitôt informées des résultats. C'est pourquoi que l'on rappelle l'importance de se protéger contre les moustiques, qui peuvent transmettre le virus autant aux humains qu'aux animaux. 

Bien que le VNO puisse représenter un risque pour la santé, il est important de rappeler que la probabilité de contracter cette maladie ou de développer des complications demeure très faible au Canada.

Un programme de contrôle en place

Cela fait plusieurs années que la Ville de Rosemère mandate une entreprise spécialisée pour mettre en œuvre un programme de contrôle biologique des moustiques. Cette mesure contribue à limiter leur prolifération, mais la vigilance de chacun demeure toutefois essentielle.

Se protéger des moustiques : des mesures simples à prendre

La population est invitée à adopter quelques habitudes qui réduisent les risques de piqûres de moustiques, notamment en portant des vêtements longs et de couleur claire, particulièrement pendant les périodes d’activité des moustiques, soit au lever et au coucher du soleil.

Il est conseillé de demeurer vigilant dans les endroits ombragés et humides, même si les moustiques ne sont pas visibles ou gênants. D'utiliser un chasse-moustiques, selon les recommandations du fabricant d'installer des moustiquaires sur les fenêtres de la maison et de couvrir de filets moustiquaires les poussettes et les parcs pour enfants lorsqu’ils sont à l’extérieur.

Il est également recommandé de ne pas manipuler des oiseaux sauvages morts ou malades qui pourraient être porteurs de la maladie.

En outre, il faut s’assurer de ne pas favoriser la reproduction de moustiques aux abords de la résidence en vidant l’eau accumulée dans les jouets, les seaux, les outils, meubles de jardin, etc. Le nettoyage régulier des gouttières est aussi à privilégier.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La fumée des feux de 2023 a fait plus de 80 000 morts dans le monde

Publié le 10 septembre 2025

La fumée des feux de 2023 a fait plus de 80 000 morts dans le monde

Une étude évaluée par des pairs indique que la fumée des incendies de forêt records au Canada en 2023 a causé environ 5400 décès à court terme et environ 82 100 décès à long terme dans le monde. L'étude, publiée dans la revue «Nature», reconnaît certaines variations dans les estimations de mortalité selon les méthodes utilisées, mais conclut ...

LIRE LA SUITE
Un automne doux prévu partout au pays

Publié le 10 septembre 2025

Un automne doux prévu partout au pays

L’automne sera doux avec des températures au-dessus des normales saisonnières partout au pays, selon les prévisions de Météomédia, qui annonce toutefois l'arrivée brusque du temps froid dans la deuxième partie de la saison. Les mois de septembre et octobre s’annoncent doux pour le Québec et l’Ontario, avec des températures au-dessus des normales ...

LIRE LA SUITE
Ottawa veut suivre le recours à l'intelligence artificielle dans la fonction publique

Publié le 9 septembre 2025

Ottawa veut suivre le recours à l'intelligence artificielle dans la fonction publique

Alors que de plus en plus de ministères fédéraux ont recours à des outils d'intelligence artificielle (IA), Ottawa souhaite adopter une approche plus systématique en matière d'utilisation de l'IA dans le cadre d'une stratégie lancée plus tôt cette année. Cette approche comprend la création d'un registre public des projets d'IA au sein du ...

LIRE LA SUITE