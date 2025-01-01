Marche mondiale des femmes 2025
Les revendications des groupes du Réseau des femmes des Laurentides (RFL)
Par Salle des nouvelles
Réunies en assemblée générale le 18 septembre, le Réseau des femmes des Laurentides (RFL) et ses membres – maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale, centres de femmes, CALACS et autres alliés œuvrant en condition féminine – ont adopté les revendications régionales qui seront portées lors des six événements locaux de la Marche mondiale des femmes 2025, du 23 septembre au 9 octobre.
Lecontexte d’austérité annoncé parles gouvernements provinciale tfédéral représente une réelle menace pour les droits des femmes. Les compressions budgétaires au ministère des Femmes et de l’Égalité des genres ou encore à la CNESST touchent particulièrement les femmes.
« Les investissements dans les secteurs qui concernent majoritairement les femmes sont trop souvent perçus comme non essentiels. Pourtant, nous savons que les sommes investies en prévention et en protection sont incontournables pour une société qui veut accroitre sa richesse et son efficacité », affirme Isabelle Thibault, coordonnatrice générale du RFL.
Parmi les priorités du RFL figure l’autonomie économique des femmes, qui passe notamment par un accès accru au logement. Les organismes réclament la création rapide de logements sociaux et abordables, ainsi que le développement de ressources en hébergement pour les femmes en situation de vulnérabilité.
Isabelle Thibault poursuit: « Notre rôle comme RFL est de mettre en lumière des problèmes et proposer des solutions. La pauvreté des femmes est intimement liée à la crise du logement et il est urgent d’agir pour améliorer l’accessibilité à des logements sécuritaires et adaptés. Offrir des logements sociaux ou développer des OSBL d’habitation rejoint aussi un objectif primordial de sécuriser celles qui doivent se trouver un nouveau toit en cas de violence conjugale. Dans le cadre de cette Marche mondiale, notre souhait est d’obtenir l’implication des décideurs, dont les villes, afin d’améliorer l’accès au logement dans les Laurentides pour toutes les femmes. Avec les élections municipales, nous attendons des engagements concrets des partis et des candidat·es. »
Mobilisations locales : six événements rassembleurs
Afin de sensibiliser la population aux réalités vécues par les femmes, les comités locaux organisent des actions dans les six villes suivantes : Mont-Laurier, Rivière Rouge, Lachute, Saint-Eustache, Saint-Jérôme et Sainte-Thérèse.
« Nous avons imaginé un concept simple et touchant. Collectivement, nous allons créer une chaîne de souliers, accompagnée de prises de parole citoyennes. L’intention est de permettre aux gens d’ici de s’impliquer dans un mouvement international, tout en mettant en lumière les enjeux locaux », explique Sophie Gilbert, responsable du développement.
Le RFL invite chaleureusement la population à participer à ces rassemblements éclairs et soutenir les revendications des femmes pour une société plus juste.