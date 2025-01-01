Des concertations pour la création de nouvelles aires protégées

Le Conseil régional de l’environnement des Laurentides lance les concertations régionales entourant les propositions d’aires protégées déposées en territoire public continental. L’organisme a tenu une séance d’information à Mont-Tremblant et en ligne sur Zoom afin d’expliquer les étapes des concertations qui aideront à évaluer le potentiel des 74 propositions reçues pour la région. Ce mandat s’inscrit dans le cadre du Plan nature 2030, qui vise notamment à conserver 30 % des milieux continentaux et 30 % des milieux marins et côtiers du Québec d’ici 2030.

Ces concertations aideront le gouvernement du Québec à atteindre ses objectifs ambitieux de conservation de la biodiversité.

Plus de 400 propositions d’aires protégées ont été déposées et jugées complètes à travers le Québec en 2024 grâce à une mobilisation remarquable dans le cadre de l’appel à projets d’aires protégées en territoire public méridional lancé par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP). Dans le cadre de ce nouveau mandat, chaque conseil régional en environnement (CRE) mettra sur pied des tables de concertation rassemblant les parties prenantes concernées afin d’élaborer des recommandations quant aux territoires à protéger faisant l’objet d’un consensus. Ces concertations, qui représentent une occasion historique de contribuer à protéger des milieux naturels précieux, débuteront le 14 octobre. Les résultats de cette étape serviront à éclairer les décisions du gouvernement du Québec quant aux territoires à protéger.

« À travers ces concertations, notre objectif est de favoriser l’apparition de consensus afin de désigner des milieux naturels de grande valeur pour la population et la biodiversité dans toutes les régions du Québec. Ces concertations seront menées dans un esprit d’écoute et de respect de toutes les préoccupations exprimées », déclare Anne Léger, directrice générale du CRE Laurentides.

Un processus impartial et rigoureux

Le CRE Laurentides enverra des invitations ciblées aux différentes parties prenantes concernées pour qu’elles participent aux concertations. Il s’engage dans une position d’écoute impartiale et garantit la prise en compte de la pluralité des positions.

« Plusieurs projets d’aires protégées sont sur la table présentement. Nous avons besoin de l’expertise des acteurs locaux et régionaux, dont les municipalités et les MRC, et des communautés autochtones pouridentifier les initiatives les plus porteuses pour la nature et les communautés locales », mentionne Bernard Drainville, ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

À l’issue de ces concertations, le RNCREQ remettra au ministre du MELCCFP une recommandation finale en décembre 2026 qui intégrera les perspectives de tous les acteurs concernés.