Offerts par Home Hardware et Arbres Canada

Dévoilement d’une treizième plantation d’arbres à Rawdon

durée 10h00
25 septembre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Hier matin, la 13e plantation d’arbres offerts par Home Hardware et Arbres Canada a été dévoilée au cœur du parc des Cascades, un site touristique bordant la rivière Ouareau.

Cet aménagement paysager comportant près de 40 arbres et quelques arbustes a été réfléchi et façonné de manière à ce que les visiteurs du parc des Cascades puissent faire une promenade sur un sentier ombragé afin de profiter des bienfaits du plein air et des espaces verts.

La plantation comportant plusieurs essences différentes (érables, amélanchiers, bouleaux, lilas japonais, mélèzes, épinettes, cèdres et pruches) a été réalisée par l’équipe de la division des Parcs et espaces verts de la Municipalité de Rawdon. Par cette plantation, la Municipalité voit augmenter l’étendue du couvert forestier et végétal dans ce lieu hautement achalandé en période estivale, favorisant ainsi une offre de biodiversité à la fois utile pour les écosystèmes et fascinante pour les visiteurs.

Ces arbres ont été offerts par Home Hardware par l’entremise de l’organisme Arbres Canada, une collaboration qui perdure depuis maintenant bon nombre d’années. L’aménagement du sentier et la plantation d’arbres représentent un investissement d’environ 20 000 $, dont 3 800 $ provient de cette collaboration.

 

