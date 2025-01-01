Le samedi 4 octobre, de 10 h à 14 h
Les deux casernes de pompiers de Blainville ouvrent leurs portes
Le samedi 4 octobre, de 10 h à 14h , les deux caserne du Service de la sécurité incendie de Blainville tiennent leur activité portes ouvertes. L’événement aura lieu beau temps, mauvais temps.
De nombreuses activités familiales seront proposées : présentation des véhicules d’intervention et des équipements, maquillage pour enfants, kiosque de prévention, rallye des Éditions Petites Mines et présence de la mascotte, Yvon Larosé.
À la caserne 7 (310, chemin du Bas-de-Sainte-Thérèse), les participants pourront s’amuser dans une glissade gonflable, tandis qu’à la caserne 8 (790, rue de la Mairie), un tour de balade et une visite de la roulotte de la brigade anti-feu seront au programme.
« Toujours un franc succès auprès de la population, cet événement est l’occasion idéale pour découvrir l’univers du Service de la sécurité incendie. Petits et grands pourront manipuler de l’équipement, monter à bord des camions et échanger avec nos pompiers et notre équipe de prévention qui partageront de précieux conseils de sécurité. C’est toujours une grande fierté pour notre équipe de faire connaître leur environnement de travail », a souligné Claude Deschuymer, directeur du Service de la sécurité incendie de Blainville.