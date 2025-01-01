Concours du Service de la sécurité incendie de Blainville
Dix-sept jeunes de Blainville et Rosemère deviennent pompier d'un jour
Par Salle des nouvelles
Le 1er octobre dernier, 17 jeunes de Blainville et de Rosemère ont eu la chance de vivre une expérience inoubliable en devenant pompiers d'un jour et en explorant les diverses facettes du métier.
Cette journée d'activités dans les installations du Service de la sécurité incendie de Blainville leur a permis de découvrir le travail des pompiers et de participer à une foule d’activités de prévention. Les jeunes participants, fièrement habillés comme de véritables pompiers, ont visité les camions d’intervention et se sont familiarisés avec divers équipements spécialisés.
Ils ont également reçu des formations sur l’équipement de protection, les appareils respiratoires et la recherche de victimes, ainsi que de nombreux conseils sur la prévention des incendies. Ils ont même eu l’occasion de manipuler un extincteur et de participer à une activité de fumée synthétique!
Le concours « Pompiers d’un jour » s’adressait aux élèves de troisième année des écoles primaires situées sur les territoires de Blainville et de Rosemère.
Les 17 élèves sélectionnés cette année pour représenter leur école étaient : Kloé Boisclair (école Chante- Bois), Charlie Galipeault (école de Chambéry), Charles Tremblay-Seaman (école de Fontainebleau), Léo Royer (école de la Renaissance), Émile Gagné (école de la Seigneurie), Mila Tourigny Boutot (école de l’Aquarelle), Charlotte Provost (école de l’Envolée), Rafael Colas Rosas (école des Ramilles), Nico Mallarino (école des Semailles), Jonathan Marrion Michaud (école Montessori), Xavier Monette (école Notre-Dame-de- l’Assomption), Léa Gauthier (école Pierre-Elliott-Trudeau), Alicia Landry (école Plateau Saint-Louis), Édouard Major (Académie Sainte-Thérèse), Zoé Samman (école Alpha), Eva Tartre (école McCaig) et Samuel Cardin (école Val-des-Ormes).