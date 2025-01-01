Avis d’ébullition généralisé préventif en vigueur à Sainte-Thérèse

La Ville de Sainte-Thérèse informe la population qu’un avis d’ébullition généralisé préventif est en vigueur dès maintenant. L’avis concerne également les autres villes desservies par la station de purification de Sainte-Thérèse : Blainville, Boisbriand et certains secteurs de Mirabel.

La Ville conseille aux résidents de la région de s’informer auprès de leur propre municipalité afin de savoir s’ils sont concernés par l’avis d’ébullition. Cette mesure, qui ne découle pas d’un bris mécanique ou d’une défaillance, est rendue nécessaire en raison du faible niveau d’eau dans la rivière des Mille Îles. Dans ces conditions, il n’est pas possible de maintenir une quantité minimale de chlore dans le réseau de distribution d’eau potable.

Consignes à respecter

Les citoyens doivent faire bouillir l’eau pendant au moins une minute avant de la consommer.

L’eau bouillie doit être utilisée pour : Boire, préparer les aliments, brosser les dents, laver les fruits et légumes, préparer les biberons et aliments pour nourrissons.

L’eau du robinet peut toutefois être utilisée sans être bouillie pour : la lessive, la vaisselle (si elle est bien séchée), la douche ou le bain (éviter l’ingestion).

Retour à la normale

Les équipes municipales travaillent activement à rétablir la situation. Un nouvel avis sera diffusé dès que la qualité de l’eau sera jugée conforme aux normes en vigueur.

Pour plus d’information, consultez Mon Espace Citoyen : citoyen.sainte-therese.ca/avis. La Ville recommande également à tous les citoyens de la région de s’abonner au système d’avis de leur propre ville afin d’être informés le plus rapidement possible de toute mise à jour de la situation.