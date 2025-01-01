Campagne de vaccination saisonnière contre les virus respiratoires

À l'approche de la saison froide où les virus respiratoires sont plus présents, la Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides rappelle aux personnes vulnérables de se faire vacciner contre la grippe et la COVID-19.

Il s'agit du meilleur moyen de se protéger efficacement. Mentionnons qu'en raison de leur âge, d’une maladie chronique ou d’un système immunitaire affaibli, certaines personnes sont plus susceptibles de développer des complications à la suite d’une infection avec un virus respiratoire, tel que la grippe et la COVID-19.

On explique que la vaccination permet de réduire les risques de formes graves de la grippe et de la COVID-19.

Les personnes considérées vulnérables sont entre autres celles résidant en centre d’hébergement et de soins de longue durée ou en résidence privée pour aînés ou vivant dans d’autres milieux collectifs comportant une proportion élevée de personnes aînées et vulnérables.

Également les personnes âgées de 65 ans et plus, immunodéprimées, dialysées ou vivant avec une maladie chronique, les femmes enceintes et le personnel de la santé.

Ces personnes vulnérables sont invitées à prendre rendez-vous pour la vaccination dès maintenant : en ligne sur clicsante.ca ou par téléphone au 1 877 644-4545.

Rappelons que le vaccin contre la grippe est offert gratuitement à toutes les personnes âgées de 6 mois et plus. Le vaccin contre la COVID-19 demeure quant à lui gratuit pour les groupes les plus à risque afin de mieux les protéger.

De plus, la population est invitée à poursuivre les mesures de préventions, telles que le lavage des mains, la limitation des contacts et le port du masque en cas de symptômes, pour limiter la propagation des différents virus. Si vous faites de la fièvre, il est recommandé de rester à son domicile.