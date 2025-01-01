Nous joindre
Les normes respectées

Levée de l’avis d’ébullition préventif généralisé à Sainte-Thérèse

durée 10h00
10 octobre 2025
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Depuis le 6 octobre, la population de Sainte-Thérèse devait faire bouillir leur eau avant consommation. La Ville de Sainte-Thérèse a finalement levé  l’avis d’ébullition préventif généralisé.

Rappelons que cette consigne avait été donnée en raison du faible niveau d’eau dans la rivière des Mille Îles. Dans ces conditions, il n’est pas possible de maintenir une quantité minimale de chlore dans le réseau de distribution d’eau potable. Les municipalités de Blainville, Boisbriand et certains secteurs de Mirabel qui étaient desservies par la station de purification de Sainte-Thérèse ont été également touchées. 

Des analyses complètes effectuées au cours des derniers jours démontrent que l’eau potable distribuée respecte toutes les normes de qualité en vigueur et est propre à la consommation.

Pourquoi un avis d’ébullition ?
L’avis avait été décrété en raison d’un enjeu lié à la présence d’azote ammoniacal dans l’eau, une substance qui se retrouve notamment dans les effluents des eaux usées traitées et acheminées ultimement dans la rivière des Mille-Îles. Habituellement, le débit naturel de la rivière permet de réduire la concentration de cette substance qui peut ensuite être éliminée efficacement, assurant le bon fonctionnement du processus de chloration et de désinfection de l’eau potable.

Or, en raison du débit actuel exceptionnellement faible de la rivière, la concentration élevée d’azote ammoniacal à la prise d’eau brute de la station de purification a nui au processus de désinfection de l’eau par le chlore durant la nuit du 5 au 6 octobre derniers. Dans ces conditions, il était nécessaire d’émettre un avis d’ébullition préventif afin d’assurer la sécurité des citoyens.

Ce qui a été fait

Pendant toute la durée de l’avis, la Ville a travaillé en étroite collaboration avec la Direction de la santé publique des Laurentides, le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs ainsi qu’avec ses partenaires municipaux afin de suivre de près l’évolution de la situation.

  • Des analyses d’eau fréquentes ont été réalisées pour évaluer la concentration en azote ammoniacal à la prise d’eau brute et pour confirmer la capacité du chlore à assurer la désinfection adéquate de l’eau.

  • Le processus de production d’eau potable a été optimisé afin de limiter le captage de l’azote ammoniacal dans la filière de traitement.

  • Le suivi hebdomadaire de la qualité de l’eau potable a été bonifié en doublant le nombre d’échantillons prélevés sur le réseau de distribution.

Ce qui peut encore être fait

Bien que la situation soit maintenant rétablie, les faibles débits dans la rivière des Mille Îles favorisent l’accumulation d’azote ammoniacal dans l’eau. Cette substance demeure donc un enjeu tant que les niveaux de la rivière ne reviendront pas à la normale. La Ville continuera donc : à collaborer avec ses partenaires pour réduire les rejets d’azote ammoniacal à la source, à effectuer un suivi rigoureux et accru de la qualité de l’eau brute et du réseau et à adapter ses pratiques en fonction des conditions climatiques et environnementales.

Une situation encore délicate : l’importance de réduire la consommation d’eau

La situation demeure toutefois évolutive. Pour contribuer à maintenir une eau propre et sécuritaire à la consommation, il est donc essentiel que chacun réduise sa consommation d’eau potable. Ainsi, les installations de production d’eau potable seront moins sollicitées et seront en mesure de mieux éliminer l’azote ammoniacal présent dans l’eau de la rivière. Un effort collectif, au bénéfice de tous, est nécessaire pour soutenir la résilience du réseau d’approvisionnement.

Dans cette optique, une interdiction d’arrosage des gazons est maintenant en vigueur jusqu’à nouvel ordre. Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux nouveaux gazons.

Rester informés

En cas de nouvelle évolution, la population sera avisée sans délai par les moyens habituels de communication de la Ville. Il est de nouveau recommandé aux Thérésiens de s’abonner au système d’alerte de la ville par le biais de Mon Espace citoyen : citoyen.sainte-therese.ca.

