Embauche de 894 nouveaux employés
Le CISSS des Laurentides dresse un bilan positif de la période estivale
Par Salle des nouvelles
Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides constate que les différentes actions et stratégies mises de l’avant durant la période estivale ont contribué positivement à l’accès aux soins et services pour les usagers des Laurentides.
Durant la période estivale, le CISSS des Laurentides a procédé à l’embauche de 894 nouveaux employés. Toutefois, ce qui retient l’attention, c’est l’embauche massive des 125 CEPI (candidates à l’exercice de la profession infirmière) et des 145 externes en soins infirmiers, une hausse marquée comparativement à 2024.
Les CEPI et les externes sont venus prêter main-forte au personnel soignant dans les urgences et dans certains CHSLD des Laurentides. La CEPI est habilitée à faire le travail d’une infirmière, alors que l’externe contribue à alléger la tâche des infirmières et des infirmières auxiliaires. Leur travail a contribué à garder ouverts tous les lits dans les six hôpitaux des Laurentides.
Les CEPI sont actuellement en attente du résultat de leur examen de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Elles demeureront toutes à l’emploi du CISSS des Laurentides par la suite.
Hausse du nombre de chirurgies réalisées
Grâce à une organisation du travail améliorée et à de nouvelles ententes avec des partenaires privés, la capacité opératoire a été augmentée de 2,5 salles d’opération par jour, comparativement à 2024. Concrètement, ce sont 6768 chirurgies qui ont été réalisées durant la période estivale, soit 286 de plus que l’an dernier.
Diminution des transferts vers les urgences
Par ailleurs, le nombre de transferts des résidents en CHSLD vers les urgences a enregistré une baisse de 15,2 % par rapport à 2024. Cette baisse démontre que la prévention exercée par les équipes en CHSLD et en maisons des aînés auprès des résidents qui souffrent de MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique) et plus largement pour prévenir les coups de chaleur et les chutes fonctionne.
Un été signé Antoine-Labelle
Enfin, véritable incontournable depuis quelques années, le programme étudiant Un été signé Antoine-Labelle fait aussi des gains notables. Sur les 31 participants au programme depuis 2022, 17 sont aujourd’hui à l’emploi du CISSS des Laurentides, dont 6 travaillent sur le territoire d’Antoine-Labelle. Cet été seulement, 8 étudiants en soins infirmiers et en inhalothérapie ont été embauchés. Plusieurs participants sont encore en formation, ce qui déjà laisse entrevoir de nouvelles possibilités d’embauche pour les prochaines années.
« Nous sommes fiers de constater les résultats positifs engendrés par tous ces projets. Ça nous permet d’entrevoir l’avenir avec confiance. Je tiens d’ailleurs à remercier l’ensemble des équipes qui, année après année, osent changer des façons de faire, adhèrent aux nouveaux projets et travaillent sans relâche au bien- être des usagers », souligne Julie Delaney, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides.