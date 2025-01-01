Nous joindre
Une consultation publique pour le Plan Climat de la MRC des Laurentides

durée 10h00
23 octobre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Jusqu’au 12 novembre, la MRC des Laurentides invite ses citoyens à remplir un sondage en ligne portant sur les enjeux climatiques de la région, dans le cadre de l’élaboration de son Plan Climat.

Depuis plusieurs mois, la MRC travaille avec ses partenaires municipaux à la mise sur pied d’un plan qui reflète les enjeux climatiques régionaux et présente les actions à entreprendre pour favoriser l’adaptation aux changements climatiques ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).

Une démarche participative pour agir localement

Accessible en ligne depuis le 15 octobre, le sondage se termine le 12 novembre. Il vise à recueillir les perceptions, expériences et priorités d’action des résidents, qu’ils soient permanents ou villégiateurs.

Les réponses obtenues guideront la MRC dans la définition de ses cibles de réduction des GES et de ses mesures d’adaptation aux aléas climatiques déjà observables dans la région. Les préoccupations et orientations exprimées contribueront à orienter des décisions concrètes en matière d’économie, de développement sociocommunautaire et d’aménagement du territoire.

Afin de stimuler la participation, les personnes répondant au sondage au https://forms.office.com/r/yZ0xWmgLWs courent la chance de remporter l’un des prix offerts par des commerces locaux.

Le Plan Climat de la MRC des Laurentides s’inscrit dans le cadre du programme Accélérer la transition climatique locale (ATCL) du gouvernement du Québec, issu du Plan pour une économie verte 2030. Ce programme vise à soutenir le milieu municipal dans l’élaboration de plans climats régionaux et la mise en œuvre des projets qui en découlent. La MRC travaille actuellement à bonifier son Plan d’adaptation aux changements climatiques existant par une démarche d’évaluation et de réduction des émissions de GES sur son territoire.

