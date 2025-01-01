Actions remarquables en matière de sécurité publique
Six citoyens honorés par la MRC des Laurentides et la Sûreté du Québec
Par Salle des nouvelles
C’est à l’ouverture de la séance du conseil des maires du 16 octobre 2025 et devant les maires et mairesses de la MRC des Laurentides et des représentants de la Sûreté du Québec que la 10e édition du Programme de reconnaissance aux citoyens s’est tenue.
La MRC et la Sûreté du Québec ont publiquement remercié six citoyens pour leurs actions remarquables en matière de sécurité publique.
Sous les applaudissements de l’auditoire et de leur famille, chaque récipiendaire a reçu un certificat officiel ainsi qu’un médaillon gravé, remis par le président du Comité de sécurité publique de la MRC des Laurentides et maire de Montcalm, Monsieur Steven Larose, ainsi que par les représentants de la Sûreté du Québec, les lieutenants Matthew Mulcair et Geoffroi Vadnais, responsables respectivement des postes Sud et Nord de la MRC des Laurentides.
« C’est un honneur pour nous de mettre de l’avant des personnes qui ont fait preuve d’un engagement exceptionnel à l’égard de leur communauté. Elles contribuent significativement au bien-être de leurs concitoyens et concitoyennes et il est important de le souligner », affirme Monsieur Larose au nom de tous les maires.
Catégorie BRAVOURE
Cette catégorie vise à reconnaître des actes qui contribuent au maintien à la vie, c’est-à-dire que sans cette intervention, il y aurait eu un décès ou un incident grave. La Sûreté du Québec a décerné les honneurs à Messieurs Normand Chauvin, Danny Labelle-Aumont, Pascal Pagé et Alain Girard. Dans la nuit du 14 au 15 février 2025, ces citoyens ont fait preuve d’une vigilance exemplaire, d’une rapidité d’intervention et d’un calme remarquable en portant secours aux victimes d’un important incendie survenu dans un immeuble à logements situé sur la rue Saint-Henri Est, à la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts.
Catégorie ASSISTANCE
Absent lors de la cérémonie, Monsieur Zachary Baradziej, un Torontois âgé de 14 ans, s’est vu reconnaître dans la catégorie assistance. Le 11 mars 2025, il est venu en aide à un skieur victime d’une grave chute sur la piste Sissy Schuss à la Station Mont-Tremblant, puis a immédiatement contacté le 9-1-1. Malgré son jeune âge, il a démontré une importante maîtrise de soi et un grand sens des responsabilités. Sa déclaration statutaire détaillée a grandement facilité le travail des premiers répondants.
Catégorie PRÉVENTION
Cette distinction rend hommage à toute initiative ayant permis d’éviter la survenance d’un accident ou un acte criminel. Ne pouvant être présent lors de la cérémonie, Monsieur Stéphane Bissonnette a reçu une médaille pour sa grande vigilance qui a permis aux policiers de la Sûreté du Québec de procéder à l’arrestation de suspects liés à des dossiers de fraude bancaire.