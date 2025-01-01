Nous joindre
En cinq ans 160 000$ ont été remis

La CCALL remet 10 000 $ à Centraide de Lanaudière et des Laurentides

durée 11h00
4 décembre 2025
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

La Corporation des concessionnaires d’automobiles des Laurentides et de Lanaudière (CCALL) a remis, pour cette cinquième année de participation, un don de 10 000 $ à Centraide de Lanaudière et à Centraide des Laurentides.

Depuis 2021, la CCALL a choisi Centraide comme partenaire de prédilection. Depuis, c’est un total de 160 000$ qui a été remis pour contribuer à briser le cycle de la pauvreté et de l’isolement social tout en favorisant des transformations durables pour les personnes les plus vulnérables de nos communautés.

Centraide plus que jamais

Chaque année, l’automne marque le coup d’envoi de la campagne de financement de Centraide Laurentides et de Centraide de Lanaudière afin d’inviter la population à se montrer solidaire et généreuse envers les personnes les plus vulnérables.

Les dons réguliers et récurrents faits à Centraide assurent une certaine pérennité dans la réalisation de sa mission de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

« La CCALL est fière de s’associer à Centraide afin de répondre à des besoins urgents et de proposer des solutions durables. Notre don fait à Centraide permet d’agir sur plusieurs volets, comme répondre aux besoins essentiels, soutenir la réussite des jeunes, briser l’isolement social et bâtir des milieux de vie rassembleurs. J’invite les membres du public et les concessionnaires qui souhaitent eux aussi faire un don à la campagne de Centraide à se rendre sur le site web de Centraide Lanaudière ou de Centraide Laurentides », nous dit Geneviève Lachaîne, présidente du Conseil d’administration de la CCALL.

