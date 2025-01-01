Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Période d'ajustement à prévoir

Les Laurentides maintenant desservies par le réseau d'autobus Exo

durée 10h00
10 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Depuis ce matin, 10 novembre, la population des Laurentides peut se servir du nouveau réseau par autobus qui dessert de nouveaux quartiers et facilite l'accès au Réseau express métropolitaine (REM) et aux destinations régionales ou métropolitaines. 

L'entreprise tient à préciser qu'une période d'ajustement est à prévoir au cours des premières semaines pour assurer un bon déroulement de ses opérations. Elle compte suivre de près la situation sur le terrain en plus de soutenir la clientèle pendant cette transition.

D'ailleurs, depuis le 4 novembre, une escouade est déjà déployée dans plusieurs gares et terminus du secteur Laurentides, et elle y sera jusqu'au 20 novembre. La clientèle peut recevoir un soutien personnalisé pour les aider à planifier leurs déplacements et à se familiariser avec les nouveaux parcours.

Rappelons que deux séances d’information ont également eu lieu à Blainville et à Sainte-Marthe-sur-le-Lac en octobre, pour permettre aux citoyens d’en apprendre davantage sur le nouveau réseau, de poser leurs questions et de se préparer aux changements à venir.

Un fort achalandage anticipé sur certaines lignes

On indique que l’ouverture du REM prévue le 17 novembre pourrait générer un achalandage plus élevé sur certaines lignes. Selon l’attrait de ce nouveau service, des surcharges ponctuelles pourraient survenir sur les lignes d’autobus qui se rabattent vers les stations du REM pendant l’heure de pointe d’après-midi. Cela s’explique par la différence de capacité entre un autobus et un train du REM, ce dernier pouvant accueillir plusieurs centaines de passagers à chaque départ.

« L’arrivée du REM marquera une nouvelle étape pour la mobilité du Grand Montréal et viendra modifier les habitudes de déplacements de nos usagers. Bien qu’il soit encore tôt pour mesurer tous les effets de cette ouverture sur notre réseau d’autobus, exo suivra attentivement la situation dès la mise en service de sa refonte du secteur Laurentides. Nos équipes s’assureront d’apporter les ajustements nécessaires, lorsque possible, tout en respectant le budget d’exploitation de l’organisation », souligne Marie Hélène Cloutier, directrice exécutive – Mobilité, clients et partenaires chez exo.

Horaires 

Les nouveaux horaires sont disponibles sur la page web de Exo dans la section dédiée à la refonte du secteur Laurentides. Il est possible d'utiliser également l'application Chrono pour planifier ses déplacements. 

Pour toute autre question, il est possible de clavarder en ligne sur leur site web ou de communiquer avec l’équipe d’exo au : 1 833 allo-exo (1 833 255-6396). 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Alerte: le Canada perd son statut d'élimination de la rougeole

Publié hier à 12h00

Alerte: le Canada perd son statut d'élimination de la rougeole

L'Agence de la santé publique du Canada annonce que le pays a officiellement perdu son statut d'élimination de la rougeole, qu'il détenait depuis 1998. Plus de détails à venir.

LIRE LA SUITE
De la pluie, de la neige et du grésil sont au menu pour la journée de lundi au Québec

Publié hier à 9h00

De la pluie, de la neige et du grésil sont au menu pour la journée de lundi au Québec

La prudence est de mise sur les routes du Québec, lundi, alors que de la pluie, de la neige et du grésil sont attendus au courant de la journée dans les différentes régions de la province. À Montréal, la neige qui est tombée dimanche a fait place à la pluie, mais les flocons seront de retour plus tard lundi. On s'attend à des accumulations de ...

LIRE LA SUITE
La FPJQ part en croisade contre les faux médias sans journalistes propulsés par l'IA

Publié le 7 novembre 2025

La FPJQ part en croisade contre les faux médias sans journalistes propulsés par l'IA

La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) lance une première salve contre les faux médias en ligne propulsés par l’intelligence artificielle (IA) dont le contenu n’est soumis à aucune règle déontologique ou éthique. «On a vu l'apparition de médias en ligne qui, essentiellement, ce qu'ils font, c'est qu'ils reprennent le ...

LIRE LA SUITE