Les Laurentides maintenant desservies par le réseau d'autobus Exo

Depuis ce matin, 10 novembre, la population des Laurentides peut se servir du nouveau réseau par autobus qui dessert de nouveaux quartiers et facilite l'accès au Réseau express métropolitaine (REM) et aux destinations régionales ou métropolitaines.

L'entreprise tient à préciser qu'une période d'ajustement est à prévoir au cours des premières semaines pour assurer un bon déroulement de ses opérations. Elle compte suivre de près la situation sur le terrain en plus de soutenir la clientèle pendant cette transition.

D'ailleurs, depuis le 4 novembre, une escouade est déjà déployée dans plusieurs gares et terminus du secteur Laurentides, et elle y sera jusqu'au 20 novembre. La clientèle peut recevoir un soutien personnalisé pour les aider à planifier leurs déplacements et à se familiariser avec les nouveaux parcours.

Rappelons que deux séances d’information ont également eu lieu à Blainville et à Sainte-Marthe-sur-le-Lac en octobre, pour permettre aux citoyens d’en apprendre davantage sur le nouveau réseau, de poser leurs questions et de se préparer aux changements à venir.

Un fort achalandage anticipé sur certaines lignes

On indique que l’ouverture du REM prévue le 17 novembre pourrait générer un achalandage plus élevé sur certaines lignes. Selon l’attrait de ce nouveau service, des surcharges ponctuelles pourraient survenir sur les lignes d’autobus qui se rabattent vers les stations du REM pendant l’heure de pointe d’après-midi. Cela s’explique par la différence de capacité entre un autobus et un train du REM, ce dernier pouvant accueillir plusieurs centaines de passagers à chaque départ.

« L’arrivée du REM marquera une nouvelle étape pour la mobilité du Grand Montréal et viendra modifier les habitudes de déplacements de nos usagers. Bien qu’il soit encore tôt pour mesurer tous les effets de cette ouverture sur notre réseau d’autobus, exo suivra attentivement la situation dès la mise en service de sa refonte du secteur Laurentides. Nos équipes s’assureront d’apporter les ajustements nécessaires, lorsque possible, tout en respectant le budget d’exploitation de l’organisation », souligne Marie Hélène Cloutier, directrice exécutive – Mobilité, clients et partenaires chez exo.

Horaires

Les nouveaux horaires sont disponibles sur la page web de Exo dans la section dédiée à la refonte du secteur Laurentides. Il est possible d'utiliser également l'application Chrono pour planifier ses déplacements.

Pour toute autre question, il est possible de clavarder en ligne sur leur site web ou de communiquer avec l’équipe d’exo au : 1 833 allo-exo (1 833 255-6396).