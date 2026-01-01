Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

La Ville de Rosemère

Travaux de réfection pluviale – rues Beaujolais, Bordeaux et Champagne

durée 07h15
14 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante

APPEL D’OFFRES
PROJET : ST-295 24725
TRAVAUX DE RÉFECTION PLUVIALE- RUES BEAUJOLAIS, BORDEAUX ET CHAMPAGNE

La Ville de Rosemère recherche un entrepreneur pour des travaux de voiries et d’amélioration du drainage sur les rues Beaujolais, Bordeaux et Champagne qui s’échelonnent sur une longueur approximative totale de 1130 mètres linéaires de rue ainsi que dans un parc.

Les soumissions scellées, portant le numéro de projet ci-haut mentionné, et adressées à la Ville de Rosemère, a/s du Service du Greffe, 100, rue Charbonneau, Rosemère, seront reçues jusqu’à 10h00, 28 janvier 2026 et seront ouvertes publiquement au même endroit, à cette même heure.

Les documents de soumission sont disponibles sur SÉAO, conformément à la loi.

Les demandes d’information pourront être adressées au service de l’approvisionnement, par courriel à Mme. Imane Ghoreib à l’adresse suivante : [email protected]

Rosemère, 12 janvier 2026
 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Des fermetures au pont Charles-De Gaulle, du 16 au 19 janvier

Publié hier à 10h00

Des fermetures au pont Charles-De Gaulle, du 16 au 19 janvier

Durant la fin de semaine du 16 au 19 janvier, des fermetures de l'autoroute 40, à la hauteur du pont Charles-De Gaulle reliant Montréal et Terrebonne sont prévues pouvant perturber la circulation. Ces entraves sont nécessaires dans le cadre des travaux de réparation qui sont en cours. Gestion de la circulation Du vendredi 16 janvier, à ...

LIRE LA SUITE
Les hypertrucages sur X montrent le besoin de réglementation, selon des groupes

Publié hier à 9h00

Les hypertrucages sur X montrent le besoin de réglementation, selon des groupes

Des groupes de défense des femmes et des enfants soutiennent que la récente vague d'hypertrucages sexuels sur le réseau social X montre que le gouvernement doit créer un organisme de réglementation numérique. Le Centre canadien de protection de l'enfance et le Fonds d'action et d'éducation juridique pour les femmes réclament tous deux la mise en ...

LIRE LA SUITE
Les Canadiens vivent en bonne santé moins longtemps

Publié le 9 janvier 2026

Les Canadiens vivent en bonne santé moins longtemps

Les Canadiens vivent en bonne santé moins longtemps, montrent les données de Statistique Canada sur l'espérance de vie ajustée sur la santé (EVAS), dévoilées vendredi. En 2023, l'EVAS à la naissance était de 66,9 ans, soit deux ans de moins qu'en 2019 et 2020. Comparativement à l'espérance de vie, l'EVAS tient compte à la fois de la morbidité et ...

LIRE LA SUITE