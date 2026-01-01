APPEL D’OFFRES

PROJET : ST-295 24725

TRAVAUX DE RÉFECTION PLUVIALE- RUES BEAUJOLAIS, BORDEAUX ET CHAMPAGNE

La Ville de Rosemère recherche un entrepreneur pour des travaux de voiries et d’amélioration du drainage sur les rues Beaujolais, Bordeaux et Champagne qui s’échelonnent sur une longueur approximative totale de 1130 mètres linéaires de rue ainsi que dans un parc.

Les soumissions scellées, portant le numéro de projet ci-haut mentionné, et adressées à la Ville de Rosemère, a/s du Service du Greffe, 100, rue Charbonneau, Rosemère, seront reçues jusqu’à 10h00, 28 janvier 2026 et seront ouvertes publiquement au même endroit, à cette même heure.

Les documents de soumission sont disponibles sur SÉAO, conformément à la loi.

Les demandes d’information pourront être adressées au service de l’approvisionnement, par courriel à Mme. Imane Ghoreib à l’adresse suivante : [email protected]

Rosemère, 12 janvier 2026

