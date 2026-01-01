Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

À caractère sexuel

Le commissaire à la protection de la vie privée enquête sur les hypertrucages de X

durée 15h05
15 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Le commissaire fédéral à la protection de la vie privée enquêtera sur la prolifération des hypertrucages à caractère sexuel créés par Grok et partagés sur X.

Philippe Dufresne a élargi l'enquête en cours sur X et a lancé une enquête connexe sur xAI, la société d'Elon Musk derrière Grok.

Son bureau indique que les enquêtes viseront à déterminer si ces entreprises respectent la loi fédérale sur la protection de la vie privée dans le secteur privé.

Elles examineront si xAI et X ont obtenu un «consentement valide» pour collecter, utiliser et divulguer des informations personnelles afin de créer des hypertrucages, y compris du contenu explicite.

M. Dufresne affirme que l'utilisation d'informations personnelles sans consentement pour la création d'hypertrucages pose de graves risques pour les droits à la vie privée des individus.

Le bureau du commissaire à la protection de la vie privée a déclaré avoir informé les entreprises mercredi au sujet de l'enquête.

Anja Karadeglija, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un nouveau PDG pour la Société de l'assurance automobile du Québec

Publié à 9h00

Un nouveau PDG pour la Société de l'assurance automobile du Québec

La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) aura un nouveau président-directeur général à compter de lundi prochain. L'ancien directeur général des villes de Montréal et de Laval, Serge Lamontagne, a été nommé mercredi par le conseil des ministres. La société d'État mentionne que M. Lamontagne aura notamment comme priorités «de ...

LIRE LA SUITE
Travaux de réfection pluviale – rues Beaujolais, Bordeaux et Champagne

Publié hier à 7h15

Travaux de réfection pluviale – rues Beaujolais, Bordeaux et Champagne

APPEL D’OFFRES PROJET : ST-295 24725 TRAVAUX DE RÉFECTION PLUVIALE- RUES BEAUJOLAIS, BORDEAUX ET CHAMPAGNE La Ville de Rosemère recherche un entrepreneur pour des travaux de voiries et d’amélioration du drainage sur les rues Beaujolais, Bordeaux et Champagne qui s’échelonnent sur une longueur approximative totale de 1130 mètres linéaires de rue ...

LIRE LA SUITE
Des fermetures au pont Charles-De Gaulle, du 16 au 19 janvier

Publié le 13 janvier 2026

Des fermetures au pont Charles-De Gaulle, du 16 au 19 janvier

Durant la fin de semaine du 16 au 19 janvier, des fermetures de l'autoroute 40, à la hauteur du pont Charles-De Gaulle reliant Montréal et Terrebonne sont prévues pouvant perturber la circulation. Ces entraves sont nécessaires dans le cadre des travaux de réparation qui sont en cours. Gestion de la circulation Du vendredi 16 janvier, à ...

LIRE LA SUITE