Suite au suicide d'un homme de 91 ans

Une coroner réclame un soutien accru pour les demandeurs d'aide médicale à mourir

durée 09h00
5 mars 2026
Par La Presse Canadienne

Une coroner du Québec appelle à un meilleur soutien et à de meilleures ressources en santé mentale pour les personnes qui demandent l'aide médicale à mourir.

Cette recommandation fait suite au cas d'un homme de 91 ans qui vivait dans une résidence privée pour aînés de Pointe-Claire et s'est suicidé l'an dernier peu après le refus de sa demande d'aide médicale à mourir.

Dans son récent rapport, la coroner Julie-Kim Godin a noté que l'homme avait parlé à plusieurs professionnels de la santé au fil des ans de ses difficultés liées au deuil et au vieillissement, ainsi que de ses pensées suicidaires.

Il avait demandé l'aide médicale à mourir lors d'une hospitalisation après une tentative de suicide antérieure. Cependant, sa demande avait été refusée, car il ne souffrait pas d'une maladie grave et incurable. Il est mort par suicide quelques mois plus tard.

Selon Mme Godin, aucun plan de soutien structuré n'a été mis en place pour aider cet homme malgré ses demandes d'aide répétées, sa demande d'aide médicale à mourir et sa tentative de suicide antérieure.

«Malgré l'intensité de la souffrance qu'il exprimait et une tentative de suicide récente, aucun accompagnement concerté et adapté à ses besoins ne semble avoir été instauré, peut-on lire dans le rapport de la coroner. Il est à noter qu'aucun suivi régulier n'a été mis en place pour surveiller l'évolution de son état ni pour soutenir activement sa sécurité.»

Elle recommande que la province veille à ce que toute personne qui souhaite avoir recours à l'aide médicale à mourir ait accès à un soutien adéquat pour ses besoins physiques, psychologiques, psychosociaux et spirituels.

 

