Lorraine finaliste au Mérite Ovation municipale 2026

La campagne de sécurité routière « Ici, roule au ralenti » de la Ville de Lorraine a été sélectionnée comme finaliste dans la catégorie Sécurité publique du Mérite Ovation municipale 2026 de l’Union des municipalités du Québec (UMQ).

Cette reconnaissance souligne l’approche innovante adoptée par la Ville pour influencer concrètement les comportements des automobilistes et renforcer le respect de la limite de vitesse de 30 km/h sur son territoire. Plutôt que de miser uniquement sur la réglementation ou la sanction, la campagne repose sur une stratégie d’influence sociale positive. En mobilisant les enfants comme vecteurs du message, en utilisant un univers visuel ludique incarné par l’escargot et en valorisant les bons comportements, la Ville de Lorraine a choisi d’ancrer la sécurité routière dans une démarche collective.

« Cette nomination reconnaît l’audace de Lorraine et notre volonté d’aborder les enjeux de sécurité routière sous un angle renouvelé. Nous avons choisi de miser sur l’influence positive et sur la mobilisation de notre communauté. Quand une ville réussit à transformer un simple message en véritable mouvement collectif, c’est là que le changement s’installe », souligne le maire de Lorraine, Jean Comtois.

Déployée à travers plusieurs actions de sensibilisation, la campagne s’est notamment démarquée par l’Opération Escargot réalisée en collaboration avec la Régie intermunicipale de police Thérèse- De Blainville, ainsi que par une marche inter-écoles ayant mobilisé plus de 1 100 élèves. Les données recueillies sur le territoire démontrent déjà une évolution des comportements de conduite.

« Quand des enfants vous rappellent de ralentir, le message frappe autrement. C’est ce qui fait la force de cette campagne. On observe déjà une diminution des vitesses excessives et, surtout, une prise de conscience que la sécurité routière est l’affaire de toute la communauté », indique Patrick Archambault, conseiller municipal responsable de la sécurité publique.