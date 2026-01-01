Le gouvernement du Québec confirme le début des travaux pour moderniser l'Hôpital de Saint-Jérôme, un investissement majeur de près de 550 millions $.

Ce projet, attendu depuis plusieurs années par la population et les équipes soignantes, marque une étape importante pour mieux répondre aux besoins croissants de la région et offrir des soins de proximité durables aux citoyennes et aux citoyens.

« Nous sommes conscients que les citoyennes, les citoyens et nos équipes soignantes attendent ce moment depuis longtemps. Notre gouvernement agit concrètement pour corriger la vétusté des lieux et offrir un environnement moderne et sécuritaire. Avec cet investissement de 550 millions $, nous passons à l'action et démarrons les travaux pour les Laurentides. J'en suis très fière. », exprime Sonia Bélanger, ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides.

La ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, a procédé à cette annonce aujourd'hui en présence de la présidente du Conseil du trésor, France-Élaine Duranceau, du ministre des Finances, Éric Girard, du ministre responsable des Infrastructures, Benoit Charette, ainsi que des députés de la région, Sylvie D'Amours, Lucie Lecours, Mario Laframboise, Agnès Grondin et Chantale Jeannotte.

« Voir ce projet franchir l'étape de la réalisation est une immense fierté. Nous travaillons avec détermination sur ce dossier pour offrir l'hôpital de demain aux familles de Mirabel et de l'ensemble de notre région. », ajoute Sylvie D'Amours, députée de Mirabel et deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale.

« Derrière ces investissements, il y a des usagers, des usagères et des équipes dévouées qui méritent l'excellence. La modernisation de ce plateau technique nous permet d'améliorer directement l'expérience des usagères et des usagers et de faciliter le travail crucial du personnel. », explique Lucie Lecours, députée de Les Plaines et présidente de la Commission des relations avec les citoyens.

« La population de notre région augmente rapidement et nos infrastructures doivent suivre. Cet investissement prouve que notre gouvernement est à l'écoute des besoins croissants des familles de Blainville et des environs. », dit Mario Laframboise, député de Blainville et président de la Commission des finances publiques.

« Les citoyennes et les citoyens d'Argenteuil comptent sur ce pôle régional pour leurs soins spécialisés. Cette annonce nous garantit l'accès à un bloc opératoire à la fine pointe, améliorant ainsi la fluidité des soins pour toute notre communauté. », termine Agnès Grondin, députée d'Argenteuil.

Concrètement, le projet consiste en la construction, l'agrandissement et le réaménagement de salles d'opération et ainsi répondre aux enjeux de vétusté qui compromettent actuellement l'efficacité et la sécurité des soins. Il s'agit d'un agrandissement de quatre étages, d'une superficie d'environ 28 000 m². Ces travaux optimiseront la circulation entre les services et garantiront une meilleure confidentialité pour les usagers et les usagères ainsi que des espaces pour favoriser la collaboration entre les différents professionnels et professionnelles de la santé.