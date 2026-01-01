Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Appel à la prudence

La rougeole circule toujours dans la région des Laurentides

durée 13h00
25 mars 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

La rougeole circule actuellement dans la région des Laurentides et de nouveaux cas pourraient apparaître dans les prochaines semaines, notamment en raison d’expositions au virus dans certains lieux publics, y compris maintenant dans le nord de la région.

Par conséquent, la Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides invite l’ensemble de la population, quel que soit son lieu de résidence, à demeurer vigilante, à s’assurer que sa vaccination est à jour et à suivre les recommandations pour limiter la transmission de la maladie.

La rougeole est une maladie virale très contagieuse pouvant causer des complications graves notamment chez les enfants âgés de moins d’un an, les femmes enceintes et les personnes ayant un système immunitaire affaibli. Il est possible d’être infecté et d’attraper la maladie sans avoir été en contact direct avec une personne atteinte de la rougeole. En effet, il peut suffire de se trouver dans une pièce où une personne contagieuse a séjourné auparavant, même durant une courte période.

Mesures préventives pour limiter la transmission de la rougeole

Certains lieux d’exposition à la rougeole identifiés dans les Laurentides et dans d’autres régions sont disponibles pour consultation sur Québec.ca/rougeole. Lorsqu’une liste des personnes présentes dans ces lieux est disponible, un message texte leur est envoyé par la Direction de santé publique afin de les informer de leur exposition. Si vous avez fréquenté ces lieux, vous devez vérifier votre statut de protection en consultant la section « Personnes considérées comme protégées ». Si vous n’êtes pas protégé contre la rougeole, il est recommandé de vous isoler.

Par ailleurs, si vous êtes une personne vulnérable, bébé âgé de moins d’un an, femme enceinte, personne avec un système immunitaire affaibli, contactez Info-Santé au 811. Un traitement préventif pourrait être offert afin de diminuer les risques de complications de la maladie. Par mesure de précaution, il est conseillé de surveiller l’apparition des symptômes suivants : fièvre, congestion nasale avec écoulement nasal, toux, conjonctivite (yeux rouges qui coulent), sensibilité à la lumière et malaise généralisé. Par la suite, des rougeurs apparaissent au visage puis sur le corps.

En cas de symptômes, la Direction de santé publique des Laurentides rappelle qu’il est important de s’isoler et d’éviter les contacts avec d’autres personnes. Si un déplacement pour une consultation médicale est nécessaire, il est fortement recommandé de :

Porter un masque;
Éviter d’utiliser les transports en commun;
Et de contacter la clinique médicale ou tout autre milieu de soins et services avant de se déplacer pour les informer de son état. Si ce n’est pas possible, il est important d’informer le personnel à l’accueil dès son arrivée.

La vaccination demeure le moyen le plus efficace de prévention contre la rougeole

Le nombre de personnes protégées contre la rougeole dans la région est insuffisant pour empêcher la transmission de cette maladie hautement contagieuse. Il est donc essentiel de mettre à jour sa vaccination afin de se protéger soi-même ainsi que les personnes les plus vulnérables.

Toute personne née à partir de 1980 qui n’a jamais eu la maladie doit avoir reçu deux doses du vaccin contre la rougeole pour être protégée. Au Québec, selon le calendrier régulier de vaccination, les enfants devraient recevoir ces deux doses, à l’âge de 12 et 18 mois. Une dose de vaccin est également recommandée pour les personnes nées entre 1970 et 1979 inclusivement. Les personnes nées avant 1970 sont considérées comme protégées contre la rougeole.

Pour vérifier votre statut vaccinal ou celui de votre enfant et pour prendre rendez-vous pour la vaccination, rendez-vous sur www.clicsante.ca dans la section « Vaccination contre la rougeole, la rubéole, les oreillons et la varicelle » ou téléphonez au 1 877 644-4545.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Début des travaux pour moderniser l'Hôpital de Saint-Jérôme

Publié hier à 10h02

Début des travaux pour moderniser l'Hôpital de Saint-Jérôme

Le gouvernement du Québec confirme le début des travaux pour moderniser l'Hôpital de Saint-Jérôme, un investissement majeur de près de 550 millions $. Ce projet, attendu depuis plusieurs années par la population et les équipes soignantes, marque une étape importante pour mieux répondre aux besoins croissants de la région et offrir des soins de ...

LIRE LA SUITE
Un gène est mis en cause pour une forme rare d'épilepsie

Publié le 23 mars 2026

Un gène est mis en cause pour une forme rare d'épilepsie

Des chercheurs montréalais ont identifié un nouveau gène qui serait responsable d'une forme rare et grave d'épilepsie. Cette découverte réalisée par une équipe du Centre de recherches du Centre hospitalier de l'Université de Montréal pourrait éventuellement permettre de diagnostiquer la maladie chez des patients chez qui elle demeure pour le ...

LIRE LA SUITE
Grève, manif et autres, le «Communautaire à boutte» à compter de lundi

Publié le 20 mars 2026

Grève, manif et autres, le «Communautaire à boutte» à compter de lundi

À compter de lundi, des groupes communautaires de tout le Québec se feront voir et entendre, parfois par des journées de grève, parfois par des activités populaires ou des manifestations, dans le cadre du mouvement «Le Communautaire à boutte». Cette vague de mobilisation culminera par un rassemblement devant l'Assemblée nationale, à Québec, le 2 ...

LIRE LA SUITE