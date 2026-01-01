Blainville: les lauréats de son appel à projets pour les 16 à 29 ans

La Ville de Blainville annonce les lauréats de la deuxième édition de son appel à projets destiné aux 16 à 29 ans. Cette année, le jury a retenu les initiatives de Farina Ebrahimialavijeh, Philippe Raynauld et Tristan Richard.

Composé de membres de la commission Relève Blainville, de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse-De Blainville, du Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville, de la conseillère municipale Jade Laporte et d’employés municipaux de la Ville de Blainville, le jury a été particulièrement impressionné par la qualité des propositions reçues.

Farina Ebrahimialavijeh a charmé le jury avec son projet de ruche d’art, un espace ouvert à tous où l’on peut explorer différentes pratiques artistiques. Les participants pourront s’inscrire à des séances structurées sous forme d’ateliers guidés pour tous les niveaux. Modelage en argile, peinture sur divers médiums, dessin et collage figurent parmi les activités que Farina souhaite offrir à la population blainvilloise.

Philippe Daignault propose quant à lui un match d’improvisation en plein air à la Place de l’étang, au cours duquel des membres de la ligue d’improvisation La Pinte s’affronteront. À la manière de la Ligue nationale d’improvisation (LNI), deux équipes tenteront de divertir le public à travers différentes mises en situation. Accessible à tous, l’événement sera l’occasion idéale de s’initier à cette forme d’art et de passer une soirée aussi ludique qu’interactive.

Tristan Richard souhaite pour sa part produire une série de trois courtes vidéos de sensibilisation portant sur des enjeux tels que l’alcool, les drogues et la violence dans les écoles. Appuyé par plusieurs professionnels du milieu, il veut créer des vidéos percutantes qui marqueront les adolescents. Tristan aimerait que son projet rayonne dans l’ensemble du Centre de services scolaire des Mille-Îles afin de sensibiliser davantage de jeunes aux impacts liés à la consommation de substances et aux gestes à caractère violent.

Retour sur la première édition

Le 28 mars dernier avait lieu le tournoi de Basketball Royalty, première initiative issue de l’appel à projets. Herby Lamarre a su mener à terme son idée, qui a connu un franc succès. Le tournoi de basketball trois contre trois, tenu au Collège Boisbriand, a réuni plus d’une cinquantaine d’adeptes.

« J’ai été grandement impressionnée par la qualité des projets soumis », a lancé la conseillère municipale et membre du jury, Jade Laporte. « Avant même de savoir si leur projet serait retenu, ces jeunes motivés et ambitieux ont dû faire un travail colossal pour monter leur dossier de candidature et présenter le tout devant le jury, ce qui représente une épreuve en soi pour certains. Je me sens choyée et suis reconnaissante d’avoir pu côtoyer ces jeunes pleins d’idées, qui souhaitent mettre leur projet au profit de la communauté. Je remercie tous ceux et celles qui ont participé. Félicitations aux lauréats de cette deuxième édition! » a-t-elle conclu.

Les projets retenus seront présentés au courant de l’année 2026.