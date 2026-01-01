Deuxième édition
Blainville: les lauréats de son appel à projets pour les 16 à 29 ans
Par Salle des nouvelles
La Ville de Blainville annonce les lauréats de la deuxième édition de son appel à projets destiné aux 16 à 29 ans. Cette année, le jury a retenu les initiatives de Farina Ebrahimialavijeh, Philippe Raynauld et Tristan Richard.
Composé de membres de la commission Relève Blainville, de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse-De Blainville, du Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville, de la conseillère municipale Jade Laporte et d’employés municipaux de la Ville de Blainville, le jury a été particulièrement impressionné par la qualité des propositions reçues.
Farina Ebrahimialavijeh a charmé le jury avec son projet de ruche d’art, un espace ouvert à tous où l’on peut explorer différentes pratiques artistiques. Les participants pourront s’inscrire à des séances structurées sous forme d’ateliers guidés pour tous les niveaux. Modelage en argile, peinture sur divers médiums, dessin et collage figurent parmi les activités que Farina souhaite offrir à la population blainvilloise.
Philippe Daignault propose quant à lui un match d’improvisation en plein air à la Place de l’étang, au cours duquel des membres de la ligue d’improvisation La Pinte s’affronteront. À la manière de la Ligue nationale d’improvisation (LNI), deux équipes tenteront de divertir le public à travers différentes mises en situation. Accessible à tous, l’événement sera l’occasion idéale de s’initier à cette forme d’art et de passer une soirée aussi ludique qu’interactive.
Tristan Richard souhaite pour sa part produire une série de trois courtes vidéos de sensibilisation portant sur des enjeux tels que l’alcool, les drogues et la violence dans les écoles. Appuyé par plusieurs professionnels du milieu, il veut créer des vidéos percutantes qui marqueront les adolescents. Tristan aimerait que son projet rayonne dans l’ensemble du Centre de services scolaire des Mille-Îles afin de sensibiliser davantage de jeunes aux impacts liés à la consommation de substances et aux gestes à caractère violent.
Retour sur la première édition
Le 28 mars dernier avait lieu le tournoi de Basketball Royalty, première initiative issue de l’appel à projets. Herby Lamarre a su mener à terme son idée, qui a connu un franc succès. Le tournoi de basketball trois contre trois, tenu au Collège Boisbriand, a réuni plus d’une cinquantaine d’adeptes.
« J’ai été grandement impressionnée par la qualité des projets soumis », a lancé la conseillère municipale et membre du jury, Jade Laporte. « Avant même de savoir si leur projet serait retenu, ces jeunes motivés et ambitieux ont dû faire un travail colossal pour monter leur dossier de candidature et présenter le tout devant le jury, ce qui représente une épreuve en soi pour certains. Je me sens choyée et suis reconnaissante d’avoir pu côtoyer ces jeunes pleins d’idées, qui souhaitent mettre leur projet au profit de la communauté. Je remercie tous ceux et celles qui ont participé. Félicitations aux lauréats de cette deuxième édition! » a-t-elle conclu.
Les projets retenus seront présentés au courant de l’année 2026.