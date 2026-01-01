Un projet pour soutenir les personnes en situation d'itinérance

La MRC des Laurentides souligne son engagement envers les personnes en situation d’itinérance en soutenant le projet porté par La HUTTE, notamment par l’acquisition d’un terrain à Sainte-Agathe-des-Monts destiné au développement d’un milieu de vie adapté aux besoins des personnes en situation de vulnérabilité sur le territoire.

Par l’obtention du terrain au coût de 750 000 $, la MRC démontre une volonté claire du milieu de se mobiliser autour des personnes en situation d’itinérance et de renforcer l’accès à des services adaptés, humains et de proximité. Cet engagement contribuera à offrir des milieux de vie stables, sécurisants et accompagnés. En effet, il faut savoir que depuis le dernier dénombrement, les Laurentides et Montréal sont les régions où l’augmentation du nombre de personnes en situation d’itinérance est la plus importante.

« Il s’agit d’un projet régional, soutenu par l’ensemble des 20 villes et municipalité de la MRC des Laurentides, qui répond à un besoin bien réel pour les personnes les plus vulnérables de notre territoire. L’acquisition d’un terrain à Sainte-Agathe-des-Monts témoigne de l’engagement et de l’investissement concrets que nous prenons afin d’assurer une prise en charge humaine, concertée et durable des personnes en situation d’itinérance sur l’ensemble de la MRC des Laurentides. », indique Marc L’Heureux, préfet de la MRC des Laurentides.

L’acquisition du terrain par la MRC des Laurentides, constituée de 20 villes et municipalités, s’inscrit dans l’engagement du conseil des maires et mairesses de soutenir des projets structurants, visant à répondre concrètement aux enjeux de l’itinérance et à favoriser des solutions durables, ancrées dans les réalités du territoire. En appuyant ce projet dès ses premières étapes, la MRC souhaite favoriser le développement de réponses concertées et porteuses pour les personnes les plus vulnérables.

« Cette contribution représente bien plus qu’un levier financier : elle traduit une volonté collective d’agir concrètement pour améliorer les conditions de vie des personnes que nous accompagnons. Elle nous permet d’avancer dans la mise en place d’un projet ancré dans les réalités du terrain. », ajoute François Savoie, Directeur général de La HUTTE.

Fondé sur une collaboration étroite entre le CISSS des Laurentides, la MRC des Laurentides, l’organisme La HUTTE et les acteurs du milieu communautaire, ce projet vise le déploiement de solutions concertées, efficaces et adaptées aux réalités du territoire.