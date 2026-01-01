Boisbriand et Ste-Thérèse : des remorques en location gratuitement

Les villes de Boisbriand et de Sainte-Thérèse annoncent la mise en service de deux remorques disponibles gratuitement sur réservation pour leurs citoyens.

Grâce à une subvention de la coopérative Tricentris, celles-ci seront disponibles dès le 17 avril.

Ce service est mis à la disposition des résidents de Boisbriand et Sainte-Thérèse pour les dépôts de débris de construction, rénovation et démolition (CRD), électroménagers ou autres matières acceptées à l’écocentre. Les remorques pourront être utilisées uniquement durant les heures d’ouverture de l’écocentre et les réservations seront d’une durée de 2 heures.

Procédure

Téléphonez au 450 434-1440, poste 2119, durant les heures d’ouverture des bureaux des Ateliers municipaux pour effectuer une réservation;

Présentez-vous à l'écocentre (105, rue Blanchard, Sainte-Thérèse) le jour de votre réservation pour remplir le contrat de prêt, effectuer le dépôt et prendre possession de la remorque;

Récupérez les débris et rapportez-les avec la remorque à l'écocentre.

Il sera possible de se présenter directement à l’écocentre durant les heures d’ouverture pour faire une réservation, toutefois dans ce cas, la disponibilité d’une remorque ne peut être garantie.

« En rendant ces remorques accessibles gratuitement, nous visons à faciliter la gestion des débris de construction, de rénovation et de démolition et à encourager la disposition des matières de façon responsable. C’est une mesure concrète qui aide nos citoyens, rendue possible grâce au soutien financier de Tricentris, que nous tenons à remercier pour l’octroi de cette subvention », mentionne le maire de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

« Ce nouveau service vient simplifier directement la vie de nos citoyens en leur offrant une solution pratique, gratuite et accessible pour disposer de leurs matières. C’est un bel exemple de collaboration intermunicipale au bénéfice direct de notre communauté. », ajoute la mairesse de Boisbriand, Christine Beaudette.

L’ensemble des détails et des modalités de réservation sont disponibles au www.sainte-therese.ca/ecocentre.