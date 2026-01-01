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Manque d’oxygène confirmée

Une hypothèse retenue pour la mortalité de poissons au lac Fauvel

durée 10h04
16 avril 2026
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Par Salle des nouvelles

La Ville de Blainville confirme l’hypothèse du manque d’oxygène comme cause de mortalité de poissons aux lacs Fauvel, une problématique soulevée en mars dernier.

Entre le 13 mars et le 13 avril 2026, le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles, un organisme à but non lucratif porté par Éco-Nature et dont la mission inclut notamment la protection et la conservation des milieux naturels, a effectué dix mesures du taux d’oxygène dissous sur cinq stations réparties autour des étendues d’eau.

Lors des premières analyses réalisées en mars, les résultats indiquaient que le taux d’oxygène dissous n’était pas suffisant pour assurer la survie des poissons. Les mesures prises après le 30 mars ont toutefois démontré des quantités suffisantes d’oxygène dissous, confirmant ainsi l’hypothèse initiale.

Les spécialistes du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles ont également observé une quantité importante de poissons dans les lacs Fauvel, ce qui peut expliquer que l’oxygène disponible ait été insuffisant pour le nombre de poissons.

De plus, le bas niveau de l’eau constaté à l’automne 2025, combiné au gel rapide des lacs, a pu restreindre l’espace disponible pour tous les poissons et avoir une incidence sur le manque d’oxygène.

L’organisme en conclut donc que cet épisode de mortalité de poissons est un cas isolé attribuable à une situation climatique particulière.

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