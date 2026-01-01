Dix-huit décès sur les routes du Québec lors des vacances de la construction

Dix-huit personnes ont perdu la vie sur les routes du Québec lors des vacances de la construction, selon un bilan dressé lundi.

Ces décès ont eu lieu dans 15 collisions survenues au cours des deux dernières semaines, ont indiqué la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), la Sûreté du Québec (SQ) et l'Association des directeurs de police du Québec (ADPQ).

Il s'agit d'une baisse des décès par rapport à l'année précédente, ont fait savoir les organisations.

En 2025, 25 personnes avaient perdu la vie sur les routes du Québec pendant les vacances de la construction, en plus de cinq autres sur le réseau récréotouristique. Il s'agissait du pire bilan en 10 ans sur le réseau desservi par la SQ.

Cette année, un nombre important de motocyclistes ont été impliqués dans des accidents, soit six parmi les 15 collisions recensées, d'après une analyse préliminaire.

«Les enquêtes menées jusqu'à maintenant démontrent par ailleurs que, dans l'ensemble de ces collisions, au moins un facteur humain est en cause», est-il précisé dans le bilan transmis.

Les principaux facteurs contributifs aux collisions mortelles demeurent la vitesse excessive ou inadaptée, la distraction ainsi que la capacité de conduire affaiblie, ont rappelé les organisations.

«Derrière chaque vie perdue sur nos routes, il y a des parents, des proches, des amis et des collègues qui doivent composer avec une réalité bouleversée à jamais», a souligné par communiqué l'inspecteur-chef Jonathan Ménard, directeur de la Direction conseil et soutien à la gendarmerie de la Sûreté du Québec.

«Ces drames nous rappellent que la sécurité routière est une responsabilité collective», a-t-il ajouté.

La SAAQ, la SQ et l'ADPQ ont demandé aux usagers d'adopter des comportements sécuritaires et responsables alors que de nombreux déplacements doivent encore avoir lieu au cours des prochaines semaines.

La Presse Canadienne