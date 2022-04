Les cours de tennis sont de retour à Sainte-Thérèse

Des trois Québécois qui ont pris le départ du contre-la-montre individuel de la première étape du Tour du Pays basque, Hugo Houle (Israel—Premier Tech) a été le plus rapide, lundi, sur le parcours de 7,5 kilomètres dans les rues d’Hondarribia. Le champion canadien en titre de l’effort en solitaire a stoppé le chronomètre à 10 minutes 26 secondes, bon pour le 38e rang, à 38 secondes du gagnant, le Slovène et champion olympique de la spécialité, Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Ce dernier a devancé le Belge Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) de 5 secondes à cette épreuve où Antoine Duchesne (Groupama — FDJ) a fini 95e (+56 secondes) et James Piccoli (Israel—Premier Tech) 128e (+1 minute 10 secondes). « Mon chrono a bien été en général. J’ai été peut-être un peu conservateur dans les descentes, a reconnu Houle. C’était quand même un parcours assez technique avec trois montées très raides de 2 minutes, 2 minutes et demie, ce qui n’était peut-être pas l’idéal pour moi, mais plutôt pour les puncheurs. Mais somme toute, je suis satisfait de mon effort. », mentionne le champion canadien.