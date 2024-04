Fin de saison éblouissante pour les Fondeurs

La saison de compétition s’est terminée le 24 mars avec la finale de la Coupe Québec au Mont St-Anne. Après une saison pour le ski de fond en dent de scie, résultat d’une météo inhabituelle en précipitation de neige, les Fondeurs ont pu clore les courses de belle façon.

Le club a su se tailler une 4e place historique du classement canadien lors des nationaux à Gatineau du 10 au 14 mars dernier en plus des 8 médailles remportées par ses athlètes. Au plan individuel, Olivia Bouard- Nesbitt (Morin-Heights) s’est illustrée avec le titre de championne au niveau Senior en plus de remporter 2 médailles d’or au sprint et au 15km libre. Alexandre Cormier (Piedmont) a terminé 2e meilleur skieur canadien de la catégorie M20 en plus de remporter l’or à l’épreuve du 10km tandis que Samuel Picard (Charlevoix) se classait 3e fondeur canadien dans la catégorie M18 tout juste devant Joël Thibault (Ste- Thérèse) en 4e position et Chad Walsh (Morin-Heights) en 7e position. Soulignons les médailles remportées par Samuel : l’or au 15km et l’argent au 7.5km, par Joël: le bronze au sprint libre et par Félix Lafond (Brownsburg-Chatham): 2 médailles d’or en ski paranordique debout.

La finale du circuit de la Coupe Québec a permis au club de terminer la saison avec 4 médailles supplémentaires. Samuel Picard a remporté l’or au 15 km classique tandis que son coéquipier Alexandre Cormier terminait en 2e position dans la catégorie M20. À l’épreuve du relais mixte catégorie Open, l’équipe composée de Joël Thibault, Laurence Dumais (Québec) et Alexandre Cormier a fait le meilleur temps suivi tout près par l’équipe de Samuel Picard, Émile Daigneault (Blainville) et Emi Gamache-Thibault (St-Jérôme) en 4e position. Dans la catégorie Challenge, une médaille de bronze a été remportée par l’équipe de Ludovic Sauvé- Chevalier (Prévost), Camille Daigneault (Blainville) et Florent Brière (Val-Morin). Ce dernier a également terminé en 4e position au 10km classique dans la catégorie M16. Lors de cette finale, un cumulatif des points sur le circuit détermine les meilleurs skieurs québécois par catégorie d’âge, voici les diérents Lauréats:

M18

Joël Thibault 1ere position

Émile Daigneault 3e position

Senior

Laurence Dumais 3e position

Open (18 ans et +)

Alexandre Cormier 1ere position

Samuel Picard 3e position

Alexandre Cormier et Joël Thibault honorés par Ski de fond Québec

Dans le cadre du Gala Méritas de Ski de fond Québec, qui souligne les exploits de la saison, Alexandre Cormier s’est mérité le prix de l’athlète masculin de l’année niveau national, catégorie dans laquelle Samuel Picard était également nominé. Joël Thibault a quant à lui reçu le titre d’athlète masculin de l’année volet provincial. Soulignons la nomination de Rémi Brière en tant qu’entraîneur de l’année.