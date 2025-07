Les travaux du nouvel aréna de Blainville pour les Jeux du Québec avancent

Amorcés en 2024 grâce à la subvention gouvernementale de 6 M$ obtenue suite à la confirmation de la tenue de la Finale des Jeux du Québec en 2026, les travaux entrepris à l’aréna vont bon train.

Si bien que les nouveaux aménagements seront accessibles progressivement, au bénéfice des usagers.

« Nous avons agrandi les chambres des joueurs de façon à augmenter l’espace disponible et bonifier l’expérience pour notre clientèle sportive. Nous avons également ajouté un bloc sanitaire et une salle polyvalente où pourront s’entraîner les athlètes et où la pratique d’activités diverses sera possible après les Jeux du Québec. Grâce à ce legs de la Finale de 2026, nos athlètes et nos associations sportives pourront profiter d’installations neuves et fonctionnelles pour les décennies à venir », a déclaré la mairesse Liza Poulin.

Vestiaires des joueurs agrandis

Grâce à ces travaux, la Ville mettra à la disposition des joueuses et joueurs six vestiaires identiques, une chambre plus spacieuse pour les arbitres ainsi qu’un vestiaire destiné à l’équipe collégiale masculine.

Les nouveaux vestiaires sont désormais plus grands et plus accessibles. La géométrie est également mieux adaptée et des espaces de dépôt d’équipements ont été aménagés.

« Une douche adaptée aux personnes à mobilité réduite a également été ajoutée dans le vestiaire des arbitres afin d’ajouter à l’accessibilité de l’aréna », a expliqué David Malenfant, conseiller délégué aux loisirs et à la vie communautaire.

Salle polyvalente

Les travaux ont également permis d’ajouter une salle polyvalente divisible en deux espaces distincts, rattachée à l’aréna. Pendant les Jeux du Québec, elle servira notamment d’aire de repos, d’échauffement et d’entraînement aux athlètes.

« Après les Jeux du Québec, la salle sera mise à la disposition de nos organismes sportifs, pour des entraînements hors glace, des cours de mise en forme et des simulations ou formations théoriques pour les entraîneurs et bénévoles. Des miroirs et des harnais spécialisés pour le patinage artistique ont également été installés, permettant aux athlètes de s’entraîner en toute sécurité et de perfectionner leurs techniques », a ajouté le conseiller David Malenfant.

Une salle de conférence a également été intégrée au projet afin de répondre aux besoins des associations locales qui souhaiteront y organiser des rencontres ou des réunions de leur conseil d’administration.

Nouveau bloc sanitaire

Enfin, le nouveau bloc sanitaire des vestiaires comporte maintenant six douches offrant davantage d’intimité puisqu’elles sont séparées par des cloisons. Le système de ventilation est également mieux adapté.