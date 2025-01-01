Mirabel annonce sa candidature pour les Jeux du Canada Hiver 2031

La ville de Mirabel, en collaboration étroite avec les sept MRC de la région des Laurentides, dépose sa candidature pour l’organisation des Jeux du Canada Hiver 2031. Ce projet ambitieux, porté conjointement par le Conseil des préfets de la région et la municipalité de Mirabel, vise à faire de cet événement sportif de grande envergure une réussite mémorable pour Mirabel et les Laurentides.

L’obtention de l’organisation des Jeux du Canada Hiver 2031 représenterait une occasion exceptionnelle pour la communauté mirabeloise et laurentienne de s’engager dans un événement d’envergure nationale, tout en laissant un héritage durable en matière d’infrastructures, de tourisme et de développement régional. Ce projet, qui tenait à cœur à l’ancien maire de Mirabel Patrick Charbonneau, constitue également une étape importante dans le rayonnement de la ville partout au pays.

« C’est avec fierté que nous posons notre candidature pour accueillir les Jeux du Canada Hiver 2031. C’est une occasion unique de mettre en valeur notre ville, de stimuler l’économie de Mirabel et des Laurentides, en plus de laisser un héritage positif pour nos jeunes et nos générations futures. Ce projet est un legs que nous souhaitons laisser à notre communauté, et c’est un honneur de poursuivre cette vision à travers ce grand projet », a déclaré le nouveau maire de Mirabel, M. François Bélanger.

Un comité de travail a été créé en mai dernier pour la mise en place du comité de candidature, rassemblant des représentants issus du milieu des affaires, du sport, de la culture et du secteur municipal de Mirabel et des Laurentides. Plusieurs personnalités ont déjà accepté de s’impliquer dans cette aventure prometteuse. La composition officielle du comité de candidature sera dévoilée dans les prochaines semaines.C’est avec fierté que nous annonçons aujourd’hui que les co-présidents du comité de candidature seront Messieurs Jocelyn Thibault, ancien joueur de hockey de la LNH et figure emblématique du sport québécois, ainsi que François Cantin, ancien maire de Blainville, homme d’affaires et fondateur du Conseil de développement de l’excellence sportive des Laurentides. Leur expertise et leur engagement seront des atouts majeurs pour mener à bien cette ambitieuse démarche. Ceux-ci ont tous les deux œuvrer à l’organisation de grands événements sportifs, notamment les Jeux du Québec.

Le projet de candidature des Jeux du Canada Hiver 2031 à Mirabel et dans la région des Laurentides témoigne de la volonté collective de dynamiser notre région et de faire rayonner le sport, la culture et le développement économique. Nous vous tiendrons informés de l’avancement de cette initiative et vous invitons toutes et tous à suivre cette aventure passionnante.